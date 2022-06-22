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    • Haberler
    • 22.06.2022 20:19
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    • 22.06.2022 20:19
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    KYK bayramdan önce yatar mı? Haziran ayı 2022 KYK burs kredi ödemeleri ne zaman? KYK borç sorgulama ekranı!

    Yüz binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda hak sahipleri "Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtını merakediyor. Peki, Haziran ayı KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KYK bayramdan önce yatar mı?

    KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek sorusu Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler müjdeli haberi bekliyor. Bu kapsamda "Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

    KYK BURSU BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

    Lisans: 850 TL

    Yüksek lisans: 1700 TL

    Doktora: 2.550 TL

    Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

        Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

        BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

        Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

        KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
        • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
        • Öğretim kurumunun kapatılması,
        • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

        BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Başarısız olma,
        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
        • Öğretim kurumunun kapatılması,
        • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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        Haberler Haberler KYK bayramdan önce yatar mı? Haziran ayı 2022 KYK burs kredi ödemeleri ne zaman? KYK borç sorgulama ekranı!
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