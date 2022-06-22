Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.06.2022 07:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2022 07:40
    ABONE OL

    Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün? Kurban Bayramı 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? En güzel kutlama mesajları Resimli...

    Temmuz ayına az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı geride kalırken milyonlarca kişi şimdi Kurban Bayramı'nı bekleye koyuldu. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bayram için geri sayım başladı. Peki Kurban Bayramı 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün? İşte bayram tarihi ve en güzel, anlamlı, komik, ciddi, resmi kısa-uzun Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri Resimli...

    KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile 2022 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Her sene heyecanla beklenen bayram öncesinde bir çok soru gündeme geliyor. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, tatile çıkmak isteyenler bayrama kaç gün kaldığını ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki Kurban Bayramı 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün? Haberimizde detayları bulabilirsiniz...

    KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

    2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak, 12 Temmuz Salı günü bitecek.

    KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Kurban Bayramı refe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartes günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

    VEKÂLETLE KURBAN 2 BİN 250 LİRA

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

    'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla düzenlenen '2022 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nun tanıtım toplantısına katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Amacımız, kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır" dedi.

    Erbaş, bu yıl vekâlet yoluyla kesilecek kurban fiyatları konusunda şunları söyledi: "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş temasıyla başlattığımız organizasyon ile bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Milletimizin destek ve teveccühüyle daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini yurtiçinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurtdışında kestirmek isteyenler için ise bin 800 lira olarak belirledik."

        EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ RESİMLİ!

        Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

        Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

        Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

        Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

        Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

        Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

        Allah'ım! Senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlâkım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol, hayır ve hasenatımı kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah'ım!) Duamı kabul eyle. Hayırlı Bayramlar.

        Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

        Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

        Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

        Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

        Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

        Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

        Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun

        Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

        Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

        Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İçimizdeki Ateş
        Haberler Haberler Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün? Kurban Bayramı 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? En güzel kutlama mesajları Resimli...
            SON DAKİKA