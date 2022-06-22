Yüz binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda hak sahipleri "Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtını merakediyor. Peki, Haziran ayı KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
KYK BURSU BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Lisans: 850 TL
Yüksek lisans: 1700 TL
Doktora: 2.550 TL
Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.