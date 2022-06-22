Getir Saatlik Ücret Ne Kadardır?

Getir çalışanlarının saat başı olarak aldıkları ücret, 30 TL olarak belirlenmiştir. Ancak Getir çalışanları, saatlik ücretlerine ek olarak teslim ettikleri siparişlere de ücret alırlar. Aylık alacakları maaşlar, saatlik ücretlerine ek olarak teslim ettikleri siparişlere göre de değişir.

Getir Maaşları Ne Kadardır?

Getir'de çalışanların maaşları, 3200 TL ile 9000 TL arasında değişiklik gösterir. Getir çalışanları, günde ortalama 15 saat çalışır. Buna ek olarak aldıkları siparişlere göre de günlük ve aylık ücretleri artış gösterir.