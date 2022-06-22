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    • Haberler
    • 22.06.2022 15:09
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    • 22.06.2022 15:09
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    Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shkupi maçı muhtemel ilk 11'leri...

    Fenerbahçe - Shkupi maçı birçok kişi tarafından merak eidliyor. Taraftarlar maç hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Fenerbahçe Shkupi maçı ne zaman? Fenerbahçe Shkupi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman?

    Fenerbahçe - Shkupi maçı hakkında araştırmalar hız kazandı. Taraftarların en merak ettikleri arasında Fenerbahçe - Shkup maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Fenerbahçe - Shkup maçı muhtemel ilk 11'leri ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe, Jorge Jesus liderliğinde ilk özel maçına Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi karşısında çıkıyor. Yeni sezona hızlı transfer çalışmaları ile başlayan Temmuz ayı içerisinde ön eleme oynayacak olan Sarı Lacivertliler çalışmalara erken başladı.

    FENERBAHÇE-SHKUPİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe-Shkupi maçı 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 18:00'de başlayacak. Mücadele Fenerbahçe Youtube ekranı üzerinden naklen ve canlı olarak yayımlanacak.

    FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe - Shkupi maçı Fenerbahçe YouTube hesabından naklen yayınlanacak.

        FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETLİ Mİ?

        Fenerbahçe Youtube kanalının özel içeriklerini izlemek için "Katıl" butonu ile üye olmalısınız.

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        Fenerbahçe YouTube Katıl Abonelerine Özel Yeni İçerikler

        FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

        2021 rakamlarına göre üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

        FENERBAHÇE YOUTUBE MAÇLAR NASIL İZLENİR?

        Fenerbahçe Youtube kanalının özel içeriklerini izlemek için "Katıl" butonu ile üye olmalısınız.
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        Haberler Haberler Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shkupi maçı muhtemel ilk 11'leri...
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