CİMER şikâyet hattı başvurusu ve sorgulama! E-devlet CİMER şikayet nasıl yapılır? CİMER hangi şikayetlere bakar?

E-Devlet CİMER Şikayet Nasıl Yapılır?

CİMER'e bir yerin şikayet edilebilmesi için e-devlet sistemine girilmesi gereklidir. E-devlete giriş yapılmasından sonra arama kısmına "CİMER" yazarak sayfaya erişim sağlanır. Daha sonra ise şikayetin belirtildiği ve hangi kurum ya da kuruluşun şikayet edileceği bilgileri verilir. Gönder butonuna basılması ile beraber, şikayet kolayca iletilmiş olacaktır.

CİMER Şikayet Nasıl Yapılır?

CİMER'e şikayet edilmek istenen herhangi bir kurum için ALO 150 hattı kullanılabilir. Bununla beraber, e-devlet sistemini kullanmak istemeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, CİMER resmi internet adresleri üzerinden de şikayetlerini kolay ve hızlı bir şekilde iletebilirler.