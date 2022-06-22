Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? 22 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR YORUMU SON DAKİKA

Ekonomik krizlerin 2023 yılında da devam edeceğini söyleyen İslam Memiş, enflasyonun daha da artacağını işaret etti. Memiş aynı zamanda Merkez bankaları ve başkanlarının enflasyonla mücadeleyi sadece faiz artırarak yaptığını vurguladı.

ALTIN TAHMİNİ

Gram altının 1016 seviyesinde (16 Haziran), güçlü destek seviyesi 950, güçlü direnç seviyesi 1050 seviyesi olduğunu belirten Memiş, ay sonuna kadar altının ons fiyatının 1880 dolar görebileceğini vurguladı.

DOLAR KURUNA DİKKAT

"17.50 direnç seviyesinde olsa da dolar kurunda benim beklentim var. Ben TL'ye geçmiştim. Korku varsa dolar TL 16.75, gram altın 980'e kadar gerileyince tekrar yorum yapacağım. Gerileme ihtimali varsa bekleyelim, yoksa alalım diyeceğim."