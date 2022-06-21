Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2022? Zilhicce ayında neler yapılır, ibadetleri ve faziletleri nelerdir?

2022 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Mübarek Zilhicce ayı fazileti nedir? Zilhicce ne demek? Kurban Bayramı'nı içerisinde bulunduran mübarek Zilhicce ayı başlıyor. İslam alemi için önemli aylardan birisi olan Zilhicce ayında kurbanlar kesilecek ve aynı zamanda hac ibadeti yerine getirilecek. Hac ayı olarak bilinen bu ayda müminler ibadetlerini yerine getirecek. Peki; 2022 Zilhicce ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı fazileti nedir? Zilhicce ne demek? İşte merak edilen soruların yanıtları!
ZİLHİCCE AYI ÖNEMİ NEDİR, ZİLHİCCE NE DEMEK?
"Hac ayı" anlamına gelen Zilhicce hem hac ibadetinin hem de kurban ibadetinin gerçekleştirildiği ay olması nedeniyle İslam alemi için büyük önem taşıyor. Durumu olan kişiler bu ay içerisinde kurbanlarını keserken yine hac ibadetlerini de gerçekleştirebiliyorlar.
2022 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet'in 2022 dini günler takviminde paylaştığı verilere göre bu yıl zilhicce 30 Haziran 2022 Perşembe günü başlayacak. Zilhicce'nin 10. günü yani 9 Temmuz 2022 Cumartesi ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak.
Zilhicce aynı zamanda hicri takvimde yılın son ayı. Dolayısıyla zilhiccenin sona ermesiyle birlikte hicri yılbaşı gerçekleşecek ve muharrem ayı başlayacak.