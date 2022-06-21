Son dakika haberine göre Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini açıkladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışında kurban bağışı yapmak isteyen binlerce kişinin merak ettiği Kızılay Kurban bağışının ne kadar olduğu belli oldu. Peki Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar? Yurt içi, yurt dışı Kızılay 2022 kurban bağışı kaç TL? Hangi banka şubelerinden yatırılır? İşte yanıtları...
KIZILAY 2022 KURBAN BEDELİ NE KADAR (YURT İÇİ- YURT DIŞI?
2022 yılında Kızılay kurban bedeli açıklandı. Buna göre yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2475 TL oldu.
KIZILAY KURBAN BAĞIŞI BANKALARI
Kurban bağışları peşin fiyatına 2 taksit ile yapılabilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen bankalarda +2 taksit imkânı sunulmaktadır.
Finansbank ( +2 Taksit )
Garanti Bankası ( +2 Taksit )
Halk Bankası ( +2 Taksit )
İş Bankası ( +2 Taksit )
Vakıfbank ( +2 Taksit )
Yapı Kredi Bankası ( +2 Taksit )
KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Kızılay'ın internet sayfası üzerinden,
Kızılay Mobil Bağış Uygulaması üzerinden,
Tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla,
7/24 Fast Sistemi ile EFT/Havale yoluyla,
Yurt içinde 168 / Yurt dışında 0090 216 168 11 22 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla,
Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabı ile,
Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekâletinizi verebilirsiniz.
Kurban vekâletiniz alındıktan ve kesildikten sonra sizlere SMS ve Mail yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.