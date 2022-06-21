YKS 2022 PUAN HESAPLAMA ROBOTU! TYT, AYT, YDT puanı nasıl, nereden hesaplanır? Sayısal Sözel Eşitağırlık net puan hesaplama…

YKS 2022 puan hesaplama robotu birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. Son iki oturumun da bugün yapılmasının ardından öğrenciler tercih işlemleri için bekleyişe başlayacak. Bu süreçte tahminlerde bulunmak isteyen öğrenciler YKS 2022 puan hesaplama ve TYT, AYT, YDT puanı nerden hesaplanır sorularına cevap aramaya başladı. 2022 YKS puan hesaplama robotu ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.