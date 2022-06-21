YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. Bugün itibariyle son oturumların gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler tercih dönemi için bekleyişe başlayacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 üniversite tercihleri ne zaman ve 2022 YKS tercihleri nasıl yapılır soruları yer alıyor. Üniversite hayali kuran adaylar konuyla ilgili gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. 2022 YKS tercih dönemi ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.