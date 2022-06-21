Ücretli öğretmenlik başvuru şartları ve evrakları nelerdir? Hangi bölüm mezunları ücretli öğretmen olabilir?

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ücretli öğretmen alımı başvurusu, e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen kişiler, öğretmen eksiği olan ve bünyesine ücretli öğretmen alacak okulları e-devlet üzerinden liste halinde göremezler. Ancak başvuru esnasında kendilerine hangi il ve ilçede ücretli öğretmenlik yapmayı talep ettikleri sorulur. Buna ek olarak formasyonlarının olup olmadığı, hangi branştan mezun oldukları ve hangi branştan öğretmenlik yapmak istedikleri soruları da kendilerine yöneltilir. Eğer talep ettikleri bölgede ya da ilçede kendilerinin branşına uygun ücretli öğretmenlik yapabilecekleri bir yer varsa, kendileri buraya yönlendirilerek göreve başlatılırlar.