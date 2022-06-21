Merkez Bankası faiz kararı Haziran ayı için birçok kişi bekleyişini sürdürüyor. Özellikle en merak edilenler arasında Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusu yer aldı. Piyasaların çok fazla etkilenmesi sebebiyle gözler TCMB tarafından açıklanacak karara çevirldi. Son PPK toplantısında faiz kararının yüzde 14 olarak sabit kalacağı beliritlmişti. Haziran ayı faiz kararı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz. Haziran 2022 Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Haziran 2022 faiz kararı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. PPK tarafından geçtiğimiz ay ypılan toplantıda faiz kararının yüzde 14 olarak sabit kalacağı beliritlmişti. Geçen yıl son 4 toplantı sonrası merkez Bankası toplamda 500 baz puan indirim kararı aldı. Bu ay için gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası faiz akrarı toplantısı 23 Haziran günü gerçekleşecek. Geçtiğimiz ay faiz kararında bir değişiklik yapılmamasının ardından bu ay içinde yapılacak toplantı oldukça merak edildi. Merkez Bankası Faiz Karar Ne Olur? Merkez Bankası faiz kararı için uzmanalr tarafından tahminler yürütülmeye başlandı. Karar içinyapılan anketler için araştırmalar da hızlandı. 17 ekonomist tarafından katılım sağlanan ankette tüm ekonomistler faiz kararının sabit kalacağını belirtti. Faiz Kararı Sabit Kalırsa Ne Olur? Faiz kararının sabit bırakılacağının tahmin edilmesinin ardından birçok kişi bu durumda neler olacağını merak etmeye başladı. Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktığında piyasaların sakin bir şekilde ilerlemesi beklenmektedir. Ayrıca dolar kurunda da aşağı yönlü bir hareket gelişmesi mümkündür. Eğer faiz kararında düşürseydi dolar ve piyasalarda artış ve dalgalanma olacağı tahmin edilmektedir. Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Merkez Bankası toplantı tarihleri yatırımcılar tarafından sık sık aratılıyor. Toplantı tarihlerini önceden bilmek isteyenler bu nedenle arama motorlarına yöneldi. İşte PPK toplantı tarihleri; 23 Haziran 2022 21 Temmuz 2022 18 Ağustos 2022 22 Eylül 2022 20 Ekim 2022 24 Kasım 2022 22 Aralık 2022 Haziran 2022 Kredi Faiz Oranları Düşecek Mi? Haziran 2022 kredi faiz oranları hakkında araştırmalar hızlandı. Merkez Bankası tarafından açıklanacak karar sonrası kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Kredi fazileri ile ilgili olarak birçok tahmin yürütülüyor. 23 Haziran günü faiz oranlarındaki güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz. Devlet bankalarının şu anki kredi faiz oranları ise şu şekilde; ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI Kredi tutarı: 500 bin TL Vade:120 ay Taksit Tutarı:8.214,35 TL Faiz Oranı:% 1,29 Yıllık Maliyet Oranı:% 16.8767 HALKBANK Halkbank tüketici kredisi faiz oranı yüzde 1.71. Bankadan 10 bin TL kredi kullanacaklar aylık 953,60 taksit ödüyor. 12 aylık toplam ödeme ise 11.443,20 TL oluyor. VAKIFBANK TÜKETİCİ KREDİSİ VakıfBank tüketici kredisi kullanmayı planlayanlar için yüzde 1,91 faiz oranını uyguluyor. 10 bin TL 12 ay vade ile 968,25 TL aylık taksit ile ödeniyor.