İrlanda iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? İrlanda’da çalışanların aldıkları maaşlar ne kadardır?

👉İrlanda Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

İrlanda'nın bünyesine aldığı çalışanların meslekleri, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Bilişim teknolojileri uzmanlığı

• Yazılım mühendisliği

• Bilgisayar mühendisliği

• Denetçi

• Muhasebeci

• Uyum müdürü

• İnşaat mühendisliği

• Saha metraj şefi

👉İrlanda'nın En Çok İşçi Aldığı Sektörler Hangileridir?

İrlanda'da göçmen olarak çalışacak olan kişilerin çalışmayı en çok tercih ettikleri sektörler, devlet tarafından da verilen imkanlar doğrultusunda şöyle sıralanmıştır:

• Konaklama ve yemek sektörü

• Bilişim teknolojileri ve iletişim uzmanlığı

• Fabrika üretimi sektörü

• İnşaat sektörü

👉İrlanda'da Çalışanların Aldıkları Maaşlar Ne Kadardır?

İrlanda ülkesinde çalışanların maaşları, ortalama ve aylık olarak şöyle sıralanabilir:

• Muhasebeci: 2985 €

• Sekreter: 1750 €

• Ofis asistanı: 1925 €

• Çiftçi: 1290 €

• Balıkçı: 1770 €

• Denizci: 1815 €

• Veteriner hekim: 4070 €

• Araba tamircisi: 2470 €

• Oto elektrikçi: 2645 €

• Finans danışmanı: 4070 €

• Duvar ustası: 1990 €

• Vinç operatörü: 3130 €

• Mimar: 3540 €

• Elektrik mühendisi: 4130 €

• Makine mühendisi: 3740 €

• İnşaat mühendisi: 3850 €

• Kaynak ustası: 2780 €

• Çatı ustası: 1793 €

• Tamirci: 2650 €

• Resepsiyonist: 1620 €

• İngilizce öğretmeni: 2821 €

• Tercüman: 2670 €

• Diş hekimi: 8660 €

• Doktor: 7040 €

• Hemşire: 3585 €

• Aşçı: 1685 €

• Garson: 1270 €

• Elektrik ustası: 2755 €

• Çocuk bakıcısı: 1968 €

• Güvenlik görevlisi: 1620 €

• Otobüs şoförü: 1968 €

• Kamyon şoförü: 1990 €

İrlanda iş imkanları arasında şu an en çok aranan şirketler arasında olmasa da bu meslek gruplarında çalışan kişilerin maaşları, aylık yaptıkları mesailer doğrultusunda bu ücretlerin çok üzerine çıkabilir.