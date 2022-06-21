Anaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2022 - 2023 İlkokul, lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 MEB ilkokul kayıt yaşı kaç oldu?

Vatandaşlar ilkokul ve lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde "İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2022 - 2023 İlkokul, lise kayıtları ne zaman? Anaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2022-2023 MEB ilkokul kayıt yaşı kaç olmalı? İşte merak edilenler!
2022- 2023 1. SINIF OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLACAYAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Geçtiğimiz yıl veliler, e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından, 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibariyla çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilmişti. Bu yıl dabBirçok öğrenci ve veli yeni eğitim dönemi için okul kayıtlarını temmuz ayının ilk haftasında yapmaya başlayacağı tahmin ediliyor.
1.SINIF OKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?
ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Mecburî ilköğretim çağına gelen çocuklar 1. sınıfa e-kayıt işlemi ile kayıt olacak.
İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyor.
Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.