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    • Haberler
    • 21.06.2022 13:31
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    • 21.06.2022 13:31
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    Anaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2022 - 2023 İlkokul, lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 MEB ilkokul kayıt yaşı kaç oldu?

    İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocukları okula başlayacak olan veliler ilkokul kayıt tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle İlkokul, anaokul ve lise kayıtları ne zaman başlıyor sorusu merakla araştırılıyor. Peki, okula başlama yaşı kaç oldu? İşte o soruların yanıtı...

    takvim.com.tr
    2022 - 2023 İlkokul, lise kayıtları ne zaman?

    Vatandaşlar ilkokul ve lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde "İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2022 - 2023 İlkokul, lise kayıtları ne zaman? Anaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2022-2023 MEB ilkokul kayıt yaşı kaç olmalı? İşte merak edilenler!

    2022- 2023 1. SINIF OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLACAYAK?

    2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

    Geçtiğimiz yıl veliler, e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından, 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibariyla çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilmişti. Bu yıl dabBirçok öğrenci ve veli yeni eğitim dönemi için okul kayıtlarını temmuz ayının ilk haftasında yapmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

    1.SINIF OKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.

    Mecburî ilköğretim çağına gelen çocuklar 1. sınıfa e-kayıt işlemi ile kayıt olacak.

    İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyor.

    Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.

    E-OKUL OKUL KAYDI SORGULAMA

        Öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği bilgisinin açıklanmasının hemen ardından okul kayıt işlemleri başlıyor. Kayıt işlemi sırasında ailelerden çocuğun vesikalık fotoğrafı, veliye ait fatura talep ediliyor.

        Öte yandan çocuğunuzun bu yıl anasınıfına mı 1.sınıfa mı gideceğini e-Okul okula başlama yaşı sayfası üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 30 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilerini bu sınav sonuçlarına göre alacak özel liseler de aynı gün taban puanlarını açıklayacaklar.

        ÖZEL OKULLARDA ÖN KAYITLAR NE ZAMAN?

        Özel okulların birinci önkayıt dönemi 30 Haziran, 1-2 ve 3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Önkayıtlar 3 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te son bulacak. Aynı gün asil ve yedek kayıt listeleri açıklanacak.

        ÖZEL OKULLARDA KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

        Birinci kesin kayıt dönemi 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Saat 12.00'ye kadar asil listede olanlar kayıt yaptırabilecek. Yedek listeler de aynı gün saat 13.30'da açıklanacak. Kayıt işlemi ise saat 21.00'de son bulacak. Eğer boş kontenjan varsa ve okul isterse serbest kayıt dönemi için yeni puan belirlenecek. Okulların boş kontenjanları kalırsa serbest kayıt dönemi başlayacak. 5, 6, 7 ve 8 Temmuz ise serbest kayıt dönemi olacak.

        KESİN KAYIT HAKKI İÇİN YARIM GÜN UYARISI!

        Sabah gazetesine konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, çocuklarını bu liselere kaydettirmek isteyen velilerin bu yıl çok dikkatli olmaları ve LGS puanı kritik olanların kayıt takvimini iyi takip etmeleri gerektiğini söyledi. Gülan, "Yedek listedekilerin isimleri sıralamaya göre okunacak ve okulda değilseniz bir sonraki sıraya geçileceği için de hakkınızı kaybedebilirsiniz" dedi.

        Sabah kesin kayıtlar, öğleden sonra yedekler olacağı için velilerin başka bir okula kayıt yaptırmak için hareket edecek zamanları hayli kısıtlı olacak. Bu nedenle anne ve babanın ayrı okullarda beklemesini öneren Gülan "Çocuklarının kayıt işlemleri için veliler vekâlet verebilir" dedi. Velilerin bu yıl okul tercihinde her zamankinden daha kararlı olması gerektiğini söyleyen Gülan "Kayıt yaptırdığınız okuldan vazgeçmeniz durumunda ödediğiniz ücreti yüzde 10 kesintili bir şekilde geri alabilirsiniz. Daha sonra LGS'yle öğrenci alan bir liseye çocuğunuzu kaydettirirseniz ücretin tamamını da alabilirsiniz" uyarısında bulundu.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Haberler Anaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2022 - 2023 İlkokul, lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 MEB ilkokul kayıt yaşı kaç oldu?
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