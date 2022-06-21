21 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Piyasaların yakından takip ettiği FED'in faiz kararını açıklaması sonrası altında hareketlilk baş gösterdi. 21 Haziran itibariyle gram altın 1.022,94, çeyrek altın 1.671,00, Ata altın 6.890,00 TL olarak kaydedildi. Bir süre önce destek olmak için yatırımlarını TL'ye çevirdiğini dile getiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bir süre daha TL'de kalmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Yatırımlarıyla ilgili, '' Aşağı yönlü hareketler yaşandığı zaman alım pozisyonları yaparım.'' dedi. Merkez Bankası'nın sene sonuna kadar 3-4 kez faiz artırımına gideceğini belirten Memiş, altın için alım ve satım seviyelerini açıkladı. İşte Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? sorularının yanıtları ve son dakika 21 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları...