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    • Haberler
    • 20.06.2022 07:31
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    • 20.06.2022 07:31
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    2022 Yaz Kur'an kursu kayıt tarihleri! Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? Açıklama geldi! Yaz Kur'an kursu açılan il ve ilçeler!

    Çocuklarını kuran kurslarına göndermek isteyenler Yaz Kur'an kurslarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler de başvuru dilekçesi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? 2022 Yaz Kur'an kursu kayıt tarihleri belli oldu mu? Kur'an kursları öğrenci başvuru dilekçesi nedir? İşte yanıtları...

    Yaz kuran Kur’an ne zaman başlıyor?

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kuran kursları hakkında araştırmalar hız kazandı. Her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gören Kur'an kursları ile ilgili kayıt-başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? 2022 Yaz Kur'an kursu kayıt tarihleri belli oldu mu? Kur'an kursları öğrenci başvuru dilekçesi nedir? Cevapları haberimizde...

    YAZ KUR'AN KURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yaz Kur'an kursları başvuru ve kayıt tarihleri duyuruldu. Buna göre kurslar 27 Haziran'da başlayıp 26 Ağustos'ta sona erecek.

    8 HAFTA TEK DÖNEM

    Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 hafta süreyle tek dönem halinde planlanan Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx web sitesinden öğrenebilecek.

    Kurslara başvurular ise öğrencinin kendisi veya velisi tarafından 20 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında cami ve Kur'an kurslarına yapılacak.

    YAŞ GRUPLARINA GÖRE 3 FARKLI EĞİTİM PROGRAMI

    Yaz Kur'an Kursları'nda bu yıl ilk defa öğrencilerin yaş gruplarına göre öğretim programları hazırlandı. Bu kapsamda eğitimler üç farklı kategoride gerçekleştirilebilecek.

        Söz konusu kategoriler şu şekilde belirlendi:

        4-6 yaş grubuna yönelik öğretim programı,
        48-72 ay arasındaki çocuklar ve gençlere yönelik öğretim programı,
        14-22 yaş arası gençlere yönelik öğretim programı.
        Belirlenen yaş gruplarında yeterli sayıda başvuru olmaması halinde ise öğreticiler karma eğitim yapabilecek.
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        Haberler Haberler 2022 Yaz Kur'an kursu kayıt tarihleri! Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? Açıklama geldi! Yaz Kur'an kursu açılan il ve ilçeler!
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