TİGEM'den 300 koyun için kredi alınabilinmesi için gerekli olan koşulların ilki, kişilerin TİGEM sistemine üye olmuş olmalarıdır. Bunun dışında, TİGEM 300 koyun kredisi başvuru şartları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• ÇKS kaydının bulunması

• Alınacak olan 300 koyunun bakılabilineceği bir ahıra sahip olmak ve bu hayvanların yem masraflarını karşılayabilmek

• Alınmış olan koyunların en az 3 sene boyunca satılmayacağının taahütünü vermek

• İlaç ve yem gibi koyunların giderlerini karşılayabilmek

• Çiftçilerin arazi tapusunu koyunlara karşılık olarak verebilecek olmaları

• Çiftçi kişinin ve eşinin çiftçilik dışında farklı bir işte çalışmaması

• Daha önce eğer Tarım ve Orman Bakanlığı ya da çeşitli kurumlar üzerinden alınmış olan hibelerin sözleşmelerini iptal etmemiş olmak