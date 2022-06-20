meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puanına göre liseler! 2022 LGS yüzdelik dilimleri nasıl olur, açıklandı mı?

LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr LGS sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İyi bir liseye yerleşmek için hayaller kuran öğrenciler, LGS sınavına giriş yaptı. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı sınavın ardından 2022 LGS sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki; 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 LGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre, LGS sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?
2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.