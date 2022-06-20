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    • Haberler
    • 20.06.2022 08:04
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    • 20.06.2022 08:04
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    Kızılay para ve erzak yardımı e-devlet sorgulama nasıl yapılır? Kızılay yardım parası ne kadar?

    E-devlet üzerinden Kızılay yardım başvurularının sorgu işleminin yapılabilmesi için kişilerin öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmaları gereklidir. E-devlet’e giriş yapılmasından sonra arama kısmına “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” yazılması ve çıkan sonuçların ilkine tıklanması gerekir. Kişisel olarak başvuru yapılması dolayısıyla, Kızılay ile beraber diğer devlet kurumlarına yapılan başvuruların sonuçları da bu ekran üzerinde görünür. Kızılay’a yapılan yardım başvurularının sonuçlarının öğrenilebilmesi için Kızılay’ın resmi internet sitesi kullanılabilir. Peki Kızılay para ve erzak yardım e-devlet sorgulama nasıl yapılır? Kızılay yardım parası ne kadar?

    takvim.com.tr
    Kızılay para ve erzak yardım e-devlet sorgulama nasıl yapılır?

    Kızılay para ve erzak yardım başvurusu

    Yapmış olan kişilerin yardımları, ALO 186 hattının aranması ve Kızılay il temsilciliklerinin ziyaret edilmesi ile de öğrenilebilir.

    E-Devlet Kızılay Yardım Sorgulama Nasıl Yapılır?

    E-devlet üzerinden Kızılay yardım başvurularının sorgu işleminin yapılabilmesi için kişilerin öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmaları gereklidir. E-devlet'e giriş yapılmasından sonra arama kısmına "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazılması ve çıkan sonuçların ilkine tıklanması gerekir. Kişisel olarak başvuru yapılması dolayısıyla, Kızılay ile beraber diğer devlet kurumlarına yapılan başvuruların sonuçları da bu ekran üzerinde görünür.

    Kızılay Para Yardımı Nedir?

    Kızılay para yardımı uygulaması, ihtiyaç sahiplerine Kızılay tarafından verilen belirli bir ücret kampanyasıdır. Dönemsel olarak sunulmuş olan başvuru tarihlerinde Kızılay para yardımı başvurusu yapılabilir ve ihtiyaç sahipleri, bu yardım sayesinde her ay ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir miktar parayı alabilirler. Para yardımı, Kızılay tarafından aylık olarak ödenir.

    Kızılay Gıda Yardımı Nasıl Alınır?

    Kızılay'ın gıda yardımından yararlanabilmek için birkaç farklı yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı, her ilde bulunan Kızılay il temciliklerine şahsi olarak gidilmesidir. Bundan sonra kullanılabilecek olan ikinci yöntem, ALO 168 hattının aranmasıdır. Bu hattın aranması ile beraber Kızılay para ve erzak yardım başvurusu ön başvuru olarak alınır. Daha sonra yeniden illerde yer alan merkezlere gidilerek işlemin tamamlanması zorunludur. Ayrıca online olarak Kızılay'ın resmi sitesi üzerinden gerçekleşen başvurular da kabul edilir ve kişilere dönüş sağlanır.

    Kızılay Yardım Parası Ne Kadar?

    Kızılay yardım parasının ücreti, güncel olarak 500 TL'dir. Yardıma ihtiyacı olan birçok haneye belirli bir süre devam etmek üzere nakdi yardım Kızılay tarafından yapılır. Yapılan bu yardımla beraber yardıma ihtiyacı olan kimse ya da aileler, gıda yardımından da yararlanabilirler.

    Kızılay Yardım Parası Ne Zaman Verilecek?

    Kızılay para yardımı almak isteyen kişilerin maddi yardımlarını alabilmeleri için belirli bir süre yoktur. Ancak 2022 yılında yapılmış olan tüm başvuruların en kısa sürede değerlendirileceği ve yıl sona ermeden taraflara teslim edileceği bilgisi kurum tarafından verilmiştir.

        Kızılay Öğrenci Bursu Ne Kadar?

        Kızılay'ın verdiği öğrenci bursu ücreti, 200 TL ile 1200 TL arasında değişiklik gösterir. Öğrencilere verilen bu ücret, öğrencilerin sahip oldukları maddi imkanlara ve öğrenim seviyelerine göre değişiklik gösterir. Yükseköğretime mensup yani aktif olarak herhangi bir üniversiteye kaydı olan öğrencilere verilen yardım ücretleri daha yüksektir.

        Kızılay Para ve Erzak Yardımı Başvurusuna Hangi Belgeler İstenir?

        Kızılay'dan yardım alacak kişilerin Kızılay'a teslim etmeleri gereken evraklar, şöyle sıralanmıştır:

        • TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
        • İkametgah belgesi
        • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi
        • Gelir belgesi
        • İşsiz vatandaşların SGK'dan almaları gereken ve işsiz olduklarını gösteren belge
        • Mal beyanına dair belgeler

        Kızılay Yardımları Kimlere Verilir?

        Kızılay'dan yardım alabilecek kişiler, genel itibari ile şöyle sıralanmıştır:

        • Yaşlılar
        • kadınlar
        • engelliler
        • kronik hastalar
        • yoksullar
        • işsizler
        • mülteciler/sığınmacılar
        • afetten etkilenenler
        • evsizler
        • yetim ya da öksüzler
        • sokakta yaşayanlar/çalışanlar
        • öğrenciler
        • gazi/şehit yakınları
        • sosyal dışlanmaya maruz kalmış kişiler
        • şiddet mağdurları
        • mevsimlik tarım işçileri
        • madde bağımlıları

        Kızılay para ve erzak yardım başvurusu yapmış olan kişiler arasında, bu özelliklere sahip olan kişilere öncelik tanınır. Bu sınıfların dışında kalan ve maddi olarak yardıma ihtiyacı olan herkes yardım alma hakkına sahiptir.
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