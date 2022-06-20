İslam Memiş son dakika yorumu! Altın ve Dolar artacak mı? Ne altın ne dolar, onu alan kazanacak! FED sonrası fiyatlarda...

20 Haziran altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 20 Haziran gram altın ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 19 Haziran gram altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? Çeyrek altın ne kadar? İşte merak edilenler..
20 Haziran Altın Fiyatları Ne Kadar?
20 Haziran altın fiyatları vatandaşlar tarafından emrak ediliyor. düğün sezonunun gelip çatmasıyla birlikte vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 19 Haziran altın fiyatları;
GRAM ALTIN FİYATI
1.027,17
1.031,42
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.024,44
1.024,88