Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.06.2022 16:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2022 16:01
    ABONE OL

    Formasyon kaldırıldı mı? Danıştay son dakika formasyon kararı ne? Pedagojik Formasyon iptal edildi mi?

    Formasyon hakkında aramalar hız kazandı. Eğitim alanının tartışmalı konularından biri olan Pedagojik Formasyon eğitimi konusunda yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Son dakika haberine göre, Danıştay konu ile ilgili kararı açıkladı. Peki, Formasyon kaldırıldı mı? Danıştay son dakika formasyon kararı ne? Pedagojik Formasyon iptal edildi mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Formasyon kaldırıldı mı? Danıştay son dakika formasyon kararı ne?

    Formasyon kaldırıldı mı? Danıştay son dakika formasyon kararı ne? Pedagojik Formasyon iptal edildi mi? Soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Danıştay konu hakkında son dakika açıklamada bulundu. İşte son gelişmeler...

    PEDOGOJİK FORMASYON İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

    PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

    Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.



        Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

        Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

        PEDAGOJİK FORMASYON KİMLERE VERİLİYOR?

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitim fakültesinden mezun olmayan ve öğretmen olmak isteyen adaylara veriliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’nın ’en çevrecileri’ ödüllendirildi
        Haberler Haberler Formasyon kaldırıldı mı? Danıştay son dakika formasyon kararı ne? Pedagojik Formasyon iptal edildi mi?
            SON DAKİKA