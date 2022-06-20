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    • Haberler
    • 20.06.2022 12:44
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    • 20.06.2022 12:44
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    Evinizden dışarı adım atmadan her ay 5000 TL ek para kazanmak ister misiniz? O zaman bu habere dikkat!

    İşe gereksinimi olan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getiren İŞKUR evinden çalışıp aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kimseler içerisinde yeni iş fırsatları getirmiştir. Ellerinde ki paketleme işi gibi çok ve basit işleri evinden yapmaları amacıyla insanlara veren şirketler ile bu işlere talip olan insanlar bundan sonra İŞKUR üzerinden iletişim sağlayabilirler.

    takvim.com.tr
    Evinizden dışarı adım atmadan her ay 5000 TL ek para kazanmak ister misiniz?

    Bu tarz işlerde genellikle kazanç vatandaşın çalışma yoğunluğuna göre değişmektedir. Günde 4-5 saat gibi süreleri ayırarak hafta 5000 TL'ye yakın kazanç elde etmek gerçekleştireceğiniz işe göre mümkündür. Evinizden iş gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız İŞKUR şubelerine giderek kendinizi kaydettirmeniz yeterlidir. Size makul işler geldiği zaman mesajla bildirim alırsınız. Gelen bildirimlere geri döndüğünüzde evinizden para kazanmaya başlayabilirsiniz.

    İŞKUR'dan Evde İş İmkanları Müjdesi!

    Ülkemizde işsizlik büyük problemlerin başında geldiğinden ötürü İŞKUR her yıl değişik sektörlerden binlerce iş ilanını listelemektedir. Bu yılyle eş güdümlü evde iş imkanları da bundan sonra ulaşılabilir duruma gelmiştir. Oluşan yüksek talebe yanıt vermeye çalışan İŞKUR'a kaydınızı yaptırarak sizlerde evde iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

    Bu tarz işlerin evlerinde oturan kimselere verilmesi yardımıyla firmalar yalın işleri amacıyla yüksek maliyetler ödemek mecburiyetinde kalmazlar. İş sahibi olmayan kimselerde kazanç elde etme talihi bulurlar. Bu evlere gönderilebilir işler gerçekten yüksek potansiyele sahip bir sektördür. Genellikle üretim sanayinde iş verenler bu hizmete sık sık gereksinim duymaktadır.

        Paketleme İşleri ile Ailenize Bakın

        Firmaların genellikle gereksinim duyduğu hizmet paketleme olmaktadır. Birçok ilde paketleme amacıyla firmalar evlere ilan vermektedir. Paketleme denildiğinde aklınıza anında karmaşık bir şey gelmemelidir. İşler toplu durumda size gönderilen ürünlerin belirli adetlerde ayrılarak paketlere dikkatlice yerleştirilmesi şeklinde olabilmektedir.

        Daha spesifik nikah şekeri paketleme gibi işlerde ise genellikle işverenler bir videoya sizi yönlendirmekte ve çıkan ürünü nasıl yapacağınızı size göstermektedir. Paketleme işlerinde başlarda zorlansanız da eliniz alıştıkça dakikada yaptığınız sayı artar durumuyla kazancınız yükselir. Belki gelişen dönemlerde buradan elde edeceğiniz kazanç ile ailenize katkıda bulunmanın ötesine bile geçebilirsiniz. Bu hususta alakalı ilanlara İŞKUR ile ulaaşbilirsiniz.

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        Haberler Haberler Evinizden dışarı adım atmadan her ay 5000 TL ek para kazanmak ister misiniz? O zaman bu habere dikkat!
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