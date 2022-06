E-Ticaret Vergi Muafiyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-ticaret yapan kişilerin vergi vermekten muaf olabilmeleri için yapacakları başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleşir. Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden başvuru yapılabilir. E-ticaret vergi muafiyeti yapmak isteyen kişilerin doldurmaları gereken bir dilekçe mevcuttur. Bu dilekçe, online ya da fiziki olarak doldurulabilir ve doldurulacak olan dilekçede şu bilgilerin beyan edilmesi gereklidir:

• Tarih

• İl seçiniz

• Vergi Dairesi Adı

• T.C. Kimlik Numarası

• Vergi Kimlik Numarası

• Faaliyet

• Adı Soyadı/Unvanı

Faaliyete İlişkin Bilgiler (Bu bölümde yer alan tüm bilgilere Evet/Hayır olarak cevap verilmesi gereklidir.)

• Motorlu nakil vasıtası kullanılması

• Faaliyetin sabit işyerinde yapılması

• Faaliyetin seyyar/gezici olarak yapılması

• İşçi-çırak veya kalfa çalıştırılması

• Pazar takibi suretiyle faaliyette bulunulması

Diğer bilgiler

• İkametgah Adres Bilgileri (Mahalle, cadde, sokak, site, blok, bina no, daire no, posta kodu, ilçe, il, ev telefonu ve cep telefonu)

• İş Adres Bilgileri (Mahalle, cadde, sokak, site, blok, bina no, daire no, posta kodu, ilçe, il)