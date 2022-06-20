DGS sınav yerleri açıklandı mı? osym.gov.tr DGS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022! DGS okul puanı hesaplama nasıl yapılır?

DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) giriş yerleri için adayların heyecanlı araştırmaları sürüyor. Ön lisans programlarından mezun olan ve lisans programlarına tercih yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 DGS ne zaman? İşte DGS sınav giriş yerleri ile ilgili merak edilenler...