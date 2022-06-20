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    • Haberler
    • 20.06.2022 23:30
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    • 20.06.2022 23:30
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    DGS sınav yerleri açıklandı mı? osym.gov.tr DGS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022! DGS okul puanı hesaplama nasıl yapılır?

    DGS sınav giriş yerleri için adayların araştırmaları hız kazandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan DGS'ye sayılı günler kala, öğrenciler sınava nerede katılacaklarını öğrenmek istiyorlar. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 DGS ne zaman yapılacak? İşte DGS çıkmış sorular ve sınava dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    DGS sınav yerleri açıklandı mı? osym.gov.tr DGS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022!

    DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) giriş yerleri için adayların heyecanlı araştırmaları sürüyor. Ön lisans programlarından mezun olan ve lisans programlarına tercih yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 DGS ne zaman? İşte DGS sınav giriş yerleri ile ilgili merak edilenler...

    DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    DGS Sınav Yerleri ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Bu bilgilere göre DGS sınav giriş belgesinin 23 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.

    Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

        DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

        DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

        DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

        SINAVDA NELER SORULACAK?

        Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
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        Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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