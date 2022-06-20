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    • Haberler
    • 20.06.2022 08:05
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    • 20.06.2022 08:05
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    Ziraat Bankası ve KOSGEB tavuk çiftliği hibesi nasıl alınır? Devlet destekli salma tavukçuluk kredisi nasıl alınır?

    Devlet destekli salma tavukçuluk kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası ve KOSGEB tavuk çiftliği hibesi nasıl alınır? Soruları merak ediliyor. Devlet destekli gezen tavuk kredisi alabilmek için öncelikle KOSGEB, TKDK ya da Ziraat Bankası tarafından verilen Devlet Destekli salma tavukçuluk kredisi başvurusunda bulunulması gereklidir. Her kurumun vermekte olduğu devlet destekli hibeleri oranları ve kredi tutarları farklıdır. Bununla beraber kişilerin gerekli olan başvuru şartlarını da sağlamaları gereklidir.

    takvim.com.tr
    Devlet destekli salma tavukçuluk kredisi nasıl alınır?

    KOSGEB Tavuk Çiftliği Hibesi Nasıl Alınır?

    KOSGEB gezen tavuk çiftliği hibesi mevcut değildir. KOSGEB, gezen tavuk çiftliği kurulabilmesi için hibe desteğinde bulunmaz. Ancak kuruluşun farklı alanlar için hibe destekleri mevcuttur ve bu destekler güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • Canlı kümes hayvanları toptan ticareti
    • Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti
    • Yumurta perakende ticareti
    • Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta perakende ticareti
    • Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
    • Kümes hayvanları etlerinin üretimi
    • Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi
    • Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi
    • Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
    • Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı
    • Et ve sakatat unları imalatı

    Ziraat Bankası Tavukçuluk Kredisi Nasıl Alınır?

    Ziraat Bankası üzerinden tavukçuluk kredisinin alınması için kişilerin belirlenmiş olan sektörlerde çalışma yapmak gereklidir. Ziraat Bankası'ndan Devlet Destekli salma tavukçuluk kredisi alınabilinmesi için başvuruda bulunan kişilerin şu sektörlerden birinde çalışma yapmaları gereklidir:

    • Kuluçka yapımı ve tadilatı
    • Kuluçkalık damızlık yumurta
    • Damızlık civciv ve damızlık yarka alımı
    • Diğer giderlerin karşılanması

    Kümes Ruhsatı Nasıl Alınır?

    Kümes ruhsatının alınabilinmesi için öncelikle belirlenmiş olan tavuk cinsleri ile çiftlik kuracak sayıda tavuk alınabilineceğine dair bir meblağa sahip olunduğunun resmi olarak belgelenmesi gereklidir. Bununla beraber, kümes ruhsatı almak isteyen kişiler, eğer kredi kullanarak bir tesis kuracaklarsa kurulacak olan tesis ile ilgili projelerini de teslim etmelilerdir. Bu aşamaların tamamlanmasından sonra kümes ruhsatı almak için uygun görülmüş kişilerin şu evrakları teslim etmeleri gereklidir:

    • Başvuru formu
    • Şirketin imza sirküleri
    • Aylık sigorta prim bildirgeleri
    • İşletme belgesi ve iş yeri hekimliği belgesi
    • Tehlikeli madde zorunlu sorumluluk sigortasının yapıldığına dair belgeler
    • Mülkün tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi
    • Yapı kullanma izin belgesi
    • İşletme sahibinin kimlik bilgilerinin yer aldığı kimlik fotokopisi
    • Belediyeden alınması gereken yapı ruhsatı
    • Mimari proje belgeleri
    • Kapasite raporu
    • İş akış şeması raporu
    • Eğer işletme içme suyu havzası içinde yer alıyorsa belediyeden alınan izin belgeleri
    • Çevre izni
    • ÇED kararı raporu
    • Tehlikeli atık maddeleri ile ilgili belgeler
    • Ruhsat harcının ödendiğine dair belgeler

        TKDK Tavuk Çiftliği Hibesi Nasıl Alınır?

        TKDK'dan alınmak istenen tavuk çiftliği hibe desteğinin alınabilinmesi için gerekli olan şartları şöyle sıralanmıştır:

        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        • Çiftçilik belgesine sahip olmak
        • Kurum tarafından belirlenmiş olan illerin birinde ikamet etmek
        • İş projesi hazırlamak
        • Kanatlı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlaması ile ilgilenen işletmeler ya da yumurta üreten tarımsal işletmelerin birine dahil olmak
        • İlgili tesisin kurulacak olduğu yerin şahsa ait olduğunu kanıtlamak
        • Verilecek olan kredi tutarının hibe dışında kalan kısmını geri ödeyecek bir gelir planına sahip olmak

        Devlet Destekli salma tavukçuluk kredisinin TKDK üzerinden alınabilmesi için kişilerin mutlaka bir proje ya da kurulmuş olan bir işletmeye sahip olmaları gereklidir.
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        Haberler Haberler Ziraat Bankası ve KOSGEB tavuk çiftliği hibesi nasıl alınır? Devlet destekli salma tavukçuluk kredisi nasıl alınır?
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