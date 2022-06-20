2022 - 2023 İlkokul, lise kayıtları ne zaman? Anaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2022-2023 MEB ilkokul kayıt yaşı kaç oldu?

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocukları okula başlayacak olan veliler ilkokul kayıt tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle İlkokul, anaokul ve lise kayıtları ne zaman başlıyor sorusu merakla araştırılıyor. Peki, okula başlama yaşı kaç oldu? İşte o soruların yanıtı...
2022- 2023 1. SINIF OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLACAYAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Geçtiğimiz yıl veliler, e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından, 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibariyla çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilmişti. Bu yıl dabBirçok öğrenci ve veli yeni eğitim dönemi için okul kayıtlarını temmuz ayının ilk haftasında yapmaya başlayacağı tahmin ediliyor.
1.SINIF OKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?
ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Mecburî ilköğretim çağına gelen çocuklar 1. sınıfa e-kayıt işlemi ile kayıt olacak.
İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyor.
Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.