20-40 bin TL’ye Ankara, Amasya, Sivas, İzmir, Bursa ve Aydın’da satılık kelepir arsa, tarla ilanları! Hazine arazilerinin satışı 2022 ve metrekare fiyatları! Milli Emlak arsa satışları başladı! 500, 800,900 metrekare hazine arazileri…

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili bakanlıklar yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlayacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, "Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.