Son dakika haberine göre Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini açıkladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışında kurban bağışı yapmak isteyen binlerce kişinin merak ettiği Kızılay Kurban bağışının ne kadar olduğu belli oldu. Peki Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar? Yurt içi, yurt dışı Kızılay 2022 kurban bağışı kaç TL? Hangi banka şubelerinden yatırılır? İşte yanıtları...