YKS AYT TYT 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 140-150-170-190-200 puanla 4 yıllık bölümler 2022 İŞTE PUANLARA GÖRE YKS TERCİH TABLOSU!

YKS'nin oturumlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında YKS 200 puanla hangi üniversiteye gidebilirim sorusu yer alıyor. 200 puanla 4 yıllık bölümler ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
YKS 200 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu açıklandığında taban puanlar belli olacak. Ancak 2021 yılının en düşük ve en yüksek puanlarına bakarak fikir sahibi olabilirsiniz.
SINAV PUANI BARAJ KALKTI MI?
Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.
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