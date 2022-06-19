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    • Haberler
    • 19.06.2022 15:48
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    • 19.06.2022 15:48
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    YKS AYT TYT 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 140-150-170-190-200 puanla 4 yıllık bölümler 2022 İŞTE PUANLARA GÖRE YKS TERCİH TABLOSU!

    YKS sınavının ardından birçok kişi sınav puanlarına göre üniversiteleri araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YKS 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusu yer alıyor. Peki, 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 200 puanla 4 yıllık bölümler neler? 2022 200 puanla hangi üniversiteler alıyor? İşte merak edilenler...

    YKS AYT TYT 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

    YKS'nin oturumlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında YKS 200 puanla hangi üniversiteye gidebilirim sorusu yer alıyor. 200 puanla 4 yıllık bölümler ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    YKS 200 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu açıklandığında taban puanlar belli olacak. Ancak 2021 yılının en düşük ve en yüksek puanlarına bakarak fikir sahibi olabilirsiniz.

    SINAV PUANI BARAJ KALKTI MI?

    Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

    2022 YKS TRCİH TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!


        YKS soru ve cevap anahtarı! 2022 YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
        Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

        TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

        2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.
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        Haberler Haberler YKS AYT TYT 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 140-150-170-190-200 puanla 4 yıllık bölümler 2022 İŞTE PUANLARA GÖRE YKS TERCİH TABLOSU!
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