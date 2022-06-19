YKS AYT soru ve cevap anahtarı bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Birçok öğrenci aldığı puanı hesaplamak ve yanlış sayısını görebilmek için ÖSYM tarafından yayınlanacak soruları ve cevap anahtarını bekliyor. YKS AYT 2022 soru cevap anahtarı yayınlandı mı ve AYT tüm dersler soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
AYT 2022 SORU CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
AYT 2022 soru cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ÖSYM sitesinden takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz seneye ait AYT 2021 soru cevap anahtarı ise şu şekilde;
AYT VE YDT SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Haziran Pazar sabahı saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT sınavında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 bölümünde Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 24, Tarih 1 dersinden 10 ve Coğrafya 1 dersinden 6 soru yöneltilecek.