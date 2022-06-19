YKS 2022 gözetmen ücretleri ne kadar? YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? AYT TYT gözetmen ücretleri...

YKS 2022 gözetmen ücretleir birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. YKS gözetmen ücretleri ne kadar ve YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
YKS görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içerisinde ücretlerin yatırılması bekleniyor.
YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022!
Bu sene 3 milyondan fazla üniversite adayının iki gün boyunca ter döktüğü YKS sınavında görev alacak gözetmen öğretmenlerin alacakları ücretler şöyle:
Gözetmen: 210 TL ödeme yapılacak.