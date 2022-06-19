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    • Haberler
    • 19.06.2022 15:29
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    • 19.06.2022 15:29
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    YKS 2022 gözetmen ücretleri ne kadar? YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? AYT TYT gözetmen ücretleri...

    YKS gözetmen ücretleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS 2022 gözetmen ücreti ne zaman yatar? 2022 YKS gözetmen ücretleri ne kadar? TYT AYT gözetmen ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS 2022 gözetmen ücretleri ne kadar? YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? AYT TYT gözetmen ücretleri...

    YKS 2022 gözetmen ücretleir birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. YKS gözetmen ücretleri ne kadar ve YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    YKS görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içerisinde ücretlerin yatırılması bekleniyor.

    YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022!

    Bu sene 3 milyondan fazla üniversite adayının iki gün boyunca ter döktüğü YKS sınavında görev alacak gözetmen öğretmenlerin alacakları ücretler şöyle:

    Gözetmen: 210 TL ödeme yapılacak.

        Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.

        Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.

        ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net:396,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL
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        Haberler Haberler YKS 2022 gözetmen ücretleri ne kadar? YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? AYT TYT gözetmen ücretleri...
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