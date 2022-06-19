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    • Haberler
    • 19.06.2022 08:06
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    • 19.06.2022 08:06
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    Ücretli öğretmenlik başvuru şartları ve evrakları nelerdir? Hangi bölüm mezunları ücretli öğretmen olabilir?

    Ücretli öğretmen alımı başvurusu, e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen kişiler, öğretmen eksiği olan ve bünyesine ücretli öğretmen alacak okulları e-devlet üzerinden liste halinde göremezler. Ancak başvuru esnasında kendilerine hangi il ve ilçede ücretli öğretmenlik yapmayı talep ettikleri sorulur. Peki ücretli öğretmenlik başvuru şartları ve evrakları nelerdir? Hangi bölüm mezunları ücretli öğretmen olabilir? İşte detaylar

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik başvuru şartları ve evrakları nelerdir? Hangi bölüm mezunları ücretli öğretmen olabilir?

    Güncel olarak ücretli öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunacak olan kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    • 18 yaşını doldurmuş olmak

    • Kamu haklarından mahrum olmamak

    • TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

    • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak (Ücretli öğretmenlik yapabilmek için erkek kimselerin askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmaları gereklidir.)

    • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak

    Belediyelerde Ücretli Öğretmenlik Nasıl Yapılır?

    Belediye kurumlarında ücretli öğretmenlik yapılabilinmesi mümkün değildir. Ücretli öğretmenler, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullarda çalışma hakkına sahiptir. Belediye kurslarındaki öğretmenler, ücretli öğretmenliğe dahil değildir.

    Köy Okullarında Ücretli Öğretmenlik Maaşları Ne Kadardır?

    Köy okullarında görev yapan ücretli öğretmenlerin aldıkları maaşlar, haftalık girdikleri ders sayılarına göre hesaplanır. Ücretli öğretmen olan kişilerin girdikleri ders başına aldıkları ücret 28 TL olarak belirlenmiştir. Genellikle ücretli öğretmen olmuş kişiler, haftalık 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen için 3.360 TL olarak belirlenmiştir. 30 saatlik programlarına ek olarak verilen derslerin her biri için de kendilerine 28 TL ek ücret verilir.

    Hangi Bölüm Mezunları Ücretli Öğretmen Olabilir?

    Ücretli öğretmenlik yapmasına izin verilen kişilerin mezun olmaları gerekli bölümler şöyle sıralanmıştır:

    • Eğitim Fakültesi

    • Mesleki Eğitim Fakültesi

    • Fen Fakültesi

    • Edebiyat Fakültesi

    • Fen-Edebiyat Fakültesi

    • Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi

    • İlahiyat Fakültesi

    • Güzel Sanatlar Fakültesi

    • Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

    Okul öncesi öğretmenliği yapmak isteyen ancak ilgili Eğitim Fakültelerinden mezun olmamış kişilerin ücretli öğretmenlik yapabilmeleri için bitirmeleri gereken okullar ise şöyle sıralanmıştır:

    • Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü

    • Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü

    • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü

        Kimler Ücretli Öğretmenlik Yapabilir?

        Ücretli öğretmenlik yapabilecek olan kişiler, güncel olarak şöyle listelenmiştir:

        • 4 yıllık ilgili lisans mezunları

        • 2 yıllık ilgili ön lisans mezunları

        • Emekli öğretmenler

        Açık öğretim fakültesi üzerinden mezun olmuş kişilerin formasyonları olmadan ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilmeleri mümkün değildir.

        Ücretli Öğretmenlik Başvurusu İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

        Ücretli öğretmen olmak isteyen ve başvurusu kabul edilmiş olan kişilerin göreve başlayacakları okullara teslim etmeleri gereken evraklar, şöyle sıralanmıştır:

        • Diploma ya da mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

        • Son 1 ay içinde alınmış sağlık raporu (çalışmaya başlayacak olan kişilerin işe girmeleri için herhangi bir engelinin olmadığına dair olması gereklidir.)

        • Sabıka kaydı

        • İkametgah belgesi

        • Kimlik fotokopisi

        • 2 adet Vesikalık Fotoğraf

        • Eğer varsa, formasyon belgesi fotokopisi

        • Eğer ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak olan kişiler emekli ise, emeklilik kartı fotokopisi

        Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Ücretli öğretmen alımı başvurusu, e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen kişiler, öğretmen eksiği olan ve bünyesine ücretli öğretmen alacak okulları e-devlet üzerinden liste halinde göremezler. Ancak başvuru esnasında kendilerine hangi il ve ilçede ücretli öğretmenlik yapmayı talep ettikleri sorulur. Buna ek olarak formasyonlarının olup olmadığı, hangi branştan mezun oldukları ve hangi branştan öğretmenlik yapmak istedikleri soruları da kendilerine yöneltilir. Eğer talep ettikleri bölgede ya da ilçede kendilerinin branşına uygun ücretli öğretmenlik yapabilecekleri bir yer varsa, kendileri buraya yönlendirilerek göreve başlatılırlar.
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        Haberler Haberler Ücretli öğretmenlik başvuru şartları ve evrakları nelerdir? Hangi bölüm mezunları ücretli öğretmen olabilir?
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