TOKİ 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI! İlk evini alacaklara müjde! 2628 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olun! TOKİ 2022 başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planları...

TOKİ'den gelecek olan duyurular vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ 2022 projeleri ve ödeme planları yer alıyor. TOKİ başvuruları ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.