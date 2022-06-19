TOKİ 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI! İlk evini alacaklara müjde! 2628 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olun! TOKİ 2022 başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planları...

TOKİ'den gelecek olan duyurular vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ 2022 projeleri ve ödeme planları yer alıyor. TOKİ başvuruları ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
TOKİ 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ 2022 başvuruları vatandaşların sık sık arattığı konular arasında yer alıyor. TOKİ'nin ilk olarak 2019 senesinde 50 bin sosyal konut projesi ile başlattığı ucuz konut hamlesi yoğun ilgi görmesi üzerine 2020 senesinde 100 bin sosyal konut olarak yeniden başvuruya açılmıştı.
2021 senesinde pandemi nedeni ile projede beklenen başvuru ekranı açılmazken 2022 senesi için bu rakam 150 bin olarak ilan edilmişti. Söz konusu projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurunun yapılması beklenirken Haziran ayı sonu ya da en geç Temmuz ayı içerisinde başvuru ekranının açılması bekleniyor.