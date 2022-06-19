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    • Haberler
    • 19.06.2022 16:30
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    • 19.06.2022 16:30
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    TOKİ 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI! İlk evini alacaklara müjde! 2628 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olun! TOKİ 2022 başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planları...

    Ev alma hayai kuran vatandaşlar TOKİ tarafından satışa sunulacak daireleri büyük bir ilgiyle bekliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ 2022 başvurusu nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ 2022 başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartlar neler? TOKİ 2022 projeleri ve fiyatları....

    takvim.com.tr
    TOKİ 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI!

    TOKİ'den gelecek olan duyurular vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ 2022 projeleri ve ödeme planları yer alıyor. TOKİ başvuruları ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    TOKİ 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    TOKİ 2022 başvuruları vatandaşların sık sık arattığı konular arasında yer alıyor. TOKİ'nin ilk olarak 2019 senesinde 50 bin sosyal konut projesi ile başlattığı ucuz konut hamlesi yoğun ilgi görmesi üzerine 2020 senesinde 100 bin sosyal konut olarak yeniden başvuruya açılmıştı.

    2021 senesinde pandemi nedeni ile projede beklenen başvuru ekranı açılmazken 2022 senesi için bu rakam 150 bin olarak ilan edilmişti. Söz konusu projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurunun yapılması beklenirken Haziran ayı sonu ya da en geç Temmuz ayı içerisinde başvuru ekranının açılması bekleniyor.

        TOKİ 2+1 ve 3+1 ÖDEME PLANI NASIL?

        TOKİ ödeme planı ve fiyatları projeden projeye farklılık göstermektedir.

        TOKİ tarafından satışa sunulan sosyal konut projelerinde banka kredisiz 180 aya varan vadelerle satış yapılırken Siirt projesinde yer alan 2+1 daire fiyatları 530 bin TL'den başlarken aylık taksit tutarları ise daireye göre 2.652 TL, 2.628 TL, 2.994 TL gibi rakamlar arasında değişiyor.

        Konya Cihanbeyli TOKİ satılık daire fiyatları ise 715 bin liradan başlarken aylık taksi tutarı ise 3.576 TL seviyesinden başlıyor.

            TOKİ 2022 İstanbul başvuruları ne zaman sorusuna cevapları ve konu hakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

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            Haberler Haberler TOKİ 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI! İlk evini alacaklara müjde! 2628 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olun! TOKİ 2022 başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planları...
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