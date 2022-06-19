TEV bursu şartları nelerdir? TEV burs başvurusu nasıl yapılır? Burs ücreti kaç para, ne zaman yatar?

TEV bursunun alım koşulları , 2022 için güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kazanç getiren bir işte çalışmamak

Özel bir kurum ya da kuruluştan burs almamak (Devletten kredi ya da burs alınması TEV bursu alınmasına engel değildir.)

alınmasına engel değildir.) Lisans bursu için en az 2,5; yüksek lisans bursu için de an az 3.00 ortalamaya sahip olmak

Yüksek lisans bursu almak isteyen öğrenciler için en fazla 30 yaşında olmak (Lisans okuyan ve TEV bursu almak isteyen öğrenciler için yaş sınırlaması mevcut değildir.)

TEV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

TEV'in burs müracaatı, Türk Eğitim Vakfı tarafından belirlenmiş olan tarih aralıklarında açılan online başvurular üzerinden gerçekleşir. Online olarak gerçekleştirilen başvuru eğer onaylanırsa, vakıf kişilerden bazı evraklar talep eder ve bu evrakları teslim etmelerini ister.

TEV Üstün Başarı Bursu Nedir?

Üstün başarı bursu , Türk Eğitim Vakfı tarafından üniversite kazanmış, kazandığı üniversiteye girerken eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanlarından ilk 5.000 içine girmiş olan öğrencilere verilen burstur. TEV burslarından olan üstün başarı bursuna başvuru yapılabilmesi için sunulmuş olan koşullar ise şöyle sıralanmıştır: