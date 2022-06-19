Ne altın ne dolar, onu alan kazanacak! İslam Memiş son dakika yorumu! Altın ve Dolar artacak mı? FED sonrası fiyatlarda...

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

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Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın fiyatlarıyla ilgili olarak en merak edilen sorulardan biri de altın fiyatları artacak mı sorusu oldu. Uzmanlar tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İslam Memiş son dakika yorumu da bu nedenle büyük ilgi çekti. Altın ve dolar hakkında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş ''Fed piyasalarda sert bir hareketliliğe neden olmadı çünkü beklentiler 3 gün öncesinde satın alındı. Kişisel görüşüm altın başta olmak üzere emtialarda boğa piyasaları sürecek ve zirveler göreceğiz. Önümüzdeki aylarda enflasyon mevsimsel etkiyle düşüşe geçebilir. Bu sizi yanıltmasın. Ev, araba, arsa ne alacaksanız elinizi çabuk tutun." ifadelerini kullandı.