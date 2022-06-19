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    • Haberler
    • 19.06.2022 12:50
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    • 19.06.2022 12:51
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    Ne altın ne dolar, onu alan kazanacak! İslam Memiş son dakika yorumu! Altın ve Dolar artacak mı? FED sonrası fiyatlarda...

    19 Haziran altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 19 Haziran gram altın ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 19 Haziran gram altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? Çeyrek altın ne kadar? İşte merak edilenler..

    takvim.com.tr
    Ne altın ne dolar, onu alan kazanacak! İslam Memiş son dakika yorumu! Altın ve Dolar artacak mı? 19 Haziran 2022 çeyrek, gram altın ne kadar?

    19 Haziran altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 19 Haziran altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları artacak mı soruları yer aldı. FED faiz kararının ardından İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar da vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Düğün sezonunun yaklaşması da altın fiyatlarına olan merakı arttırdı. Altın fiyatları artacak mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    19 Haziran Altın Fiyatları Ne Kadar?

    19 Haziran altın fiyatları vatandaşlar tarafından emrak ediliyor. düğün sezonunun gelip çatmasıyla birlikte vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 19 Haziran altın fiyatları;

    GRAM ALTIN FİYATI
    1.027,17
    1.031,42

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
    1.024,44
    1.024,88

        ALTIN/ONS ($) FİYATI
        1.838,99
        1.839,78

        ÇEYREK ALTIN FİYATI
        1.639,10
        1.675,67

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI
        6.556,40
        6.682,20


            YARIM ALTIN FİYATI
            3.267,95
            3.351,35

            ZİYNET ALTINI FİYATI
            6.556,40
            6.682,20

            ATA ALTIN FİYATI
            6.795,22
            6.964,32

                14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
                565,22
                675,42

                22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
                932,72
                964,35

                Altın Fiyatları Artacak Mı?

                Altın fiyatlarıyla ilgili olarak en merak edilen sorulardan biri de altın fiyatları artacak mı sorusu oldu. Uzmanlar tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İslam Memiş son dakika yorumu da bu nedenle büyük ilgi çekti. Altın ve dolar hakkında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş ''Fed piyasalarda sert bir hareketliliğe neden olmadı çünkü beklentiler 3 gün öncesinde satın alındı. Kişisel görüşüm altın başta olmak üzere emtialarda boğa piyasaları sürecek ve zirveler göreceğiz. Önümüzdeki aylarda enflasyon mevsimsel etkiyle düşüşe geçebilir. Bu sizi yanıltmasın. Ev, araba, arsa ne alacaksanız elinizi çabuk tutun." ifadelerini kullandı.

                Ayrıca ''Fed'in faiz kararı sonrası dolar endeksi 105 seviyelerini gördü ancak şu an tekrar 103 bandına çekildi. Karar sonrası piyasalarda çok uçan kaçan bir şey olmadı. Bunun nedeni 3 gün önceden Fed faiz kararının fiyatlanması oldu. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü ataklar ve emtia fiyatlarındaki baskılanma beklentinin 3 gün öncesinden alındığını gösterdi. Piyasaların beklentileri doğrultusunda 75 baz puan artış yapıldığında büyük bir hareketlilik yaşanmadı ve piyasalar rahatladı.'' ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

                    Altın ve dolar dışında yükselişe geçecek bir diğer yatırım aracı da gümüş olarak görülüyor. Gümüşün yükselişe geçen yatırım araçlarından biri olduğunu belirten Memiş ''Gümüşün gram fiyatı 12,04 lira seviyesinde. Dün 11,70 seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar dolardan destek alarak yükselişe geçtiğini görüyoruz. Ons gümüş ise 21,59 dolar seviyesinde. Dünyada değerli metaller arasında en çok baskılanan ve en ucuz olan emtia şu an için ons gümüş. Orta ve uzun vadede yatırımcının adeta gözbebeği konumunda.'' ifadelerini kullandı.
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                    Haberler Haberler Ne altın ne dolar, onu alan kazanacak! İslam Memiş son dakika yorumu! Altın ve Dolar artacak mı? FED sonrası fiyatlarda...
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