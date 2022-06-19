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    • Haberler
    • 19.06.2022 08:08
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    • 19.06.2022 08:08
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    Koruyucu aile maaşı ne kadardır? Koruyucu aile olma şartları nelerdir, kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler

    Koruyucu aile olma şartları nelerdir, kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu aile maaşı ne kadardır? İşte başvuru evrakları ve belgeler... Koruyucu aile, maddi ya da manevi olarak kendi çocuğuna bakmakta zorluk çeken ailelerin çocuklarının daha iyi bir hayata sahip olabilmeleri için geçici bir süreliğine farklı bir aileye teslim edildiği ailelere verilen isimdir. Koruyucu aileler gönüllü veya ücretli olabilir. Ayrıca, aile isterse çocuğa koruyucu aile olduktan sonra evlat da edinebilir.

    takvim.com.tr
    Koruyucu aile olma şartları nelerdir? Koruyucu aile maaşı ne kadardır?

    👉Güncel olarak belirlenmiş koruyucu aile olabilme koşulları, şöyle sıralanmıştır:

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    • Sürekli Türkiye'de ikamet etmek

    • 25-65 yaşları arasında olmak

    • Sürekli olarak bir yerde çalışmak veya düzenli bir gelire sahip olmak

    • En az ilkokul mezunu olmak

    • Evlat edinilecek olan çocuğun öz anne ve babası olmamak

    Bu resmi şartlara ek olarak koruyucu aile olmak isteyen kişilerin hoşgörülü, sabırlı, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen, koruyucu aile olduktan sonra çocuğun yararına çalışmak için kendisini hazır hisseden kişiler olmaları da gereklidir. İlgili bakanlık eğer resmi şartların yanında manevi olarak kendilerini hazır görmeyen aile ya da kişilere de koruyucu aile olma durumunu uygun görmeyebilir.

    👉Koruyucu Aile Nedir?

    Koruyucu aile, maddi ya da manevi olarak kendi çocuğuna bakmakta zorluk çeken ailelerin çocuklarının daha iyi bir hayata sahip olabilmeleri için geçici bir süreliğine farklı bir aileye teslim edildiği ailelere verilen isimdir. Koruyucu aileler gönüllü veya ücretli olabilir. Ayrıca, aile isterse çocuğa koruyucu aile olduktan sonra evlat da edinebilir.

    👉Koruyucu aile maaşı Ne Kadardır?

    Bir çocuğa koruyucu aile olduktan sonra ailelere aylık olarak ödenen maaş ücretleri, koruyucu aile olunmuş çocuğun yaş grubuna göre değişiklik gösterir:

    • 0-3 Yaş: 923 TL

    • 4-5 Yaş: 1.384 TL

    • 1.-4. ve sınıflar ve 5.-8 sınıflar (6-14 Yaş, İlköğretim): 1.589 TL- 1.639 TL

    • 15-18 Yaş (Lise ve Dengi): 1785 TL

    • 19 Yaş+ (Yüksek Öğrenim): 2021 TL
    Koruyucu ailelere verilmekte olan bu ücretlerin içinde çocuklara devlet tarafından harçlık olarak verilen gösterge rakamları da dahildir. Lise ve dengi okul yaşına gelene kadar çocuklara ayrıca ücret verilmez. Ancak yüksek öğrenime başlamış olan çocukların gösterge harçlıkları kendilerine ait olarak açılmış hesaplara yatırılır.

    👉Koruyucu Aile Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Bakar?

    Koruyucu aile olmuş ailelerin kendi korumalarına almış oldukları çocuklara bakma sorumlulukları, çocuklar 18 yaşını doldurana kadar devam eder. Çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra kişiler, taleplerine göre çocuğun ya da çocukların koruyucu ailesi olmaya devam etmek zorunda değildir. Ancak eğer çocuklar ile ortak bir karar ile koruyucu aileleri olmak istiyorlarsa, koruyucu aileleri olarak kalmaya devam edebilirler.

    👉Koruyucu Aile Çocuğu Seçebilir Mi?

    Koruyucu ailelerinin istedikleri çocuk için koruyucu aile olma durumları mevcuttur. Ancak koruyucu ailesi olacakları çocuğun hangi eğitim durumunda ve yaş grubunda olacağı, genellikle bakanlık yetkilileri tarafından belirlenir. Eğer aileler, kendilerinin yönlendirilmiş oldukları yaş grubundan farklı bir grup için koruyucu aile olmak istiyorlarsa, isteklerini yetkililer ile paylaşmalarından sonra çocuklarını seçebilirler.

        👉Koruyucu Aile Maaşı Ayın Kaçında Yatar?

        Koruyucu aile olmuşların maaş ödemeleri, düzenli olarak her ayın 7. günü kendilerine yapılır. Koruyucu aileler, çocukların bakımlarını resmi olarak sürdürdükleri müddetçe maaş ödemesi alırlar.

        👉Koruyucu Aile Bakım Modelleri Nelerdir?

        Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan koruyucu aile bakım modelleri, şöyle sıralanmıştır:

        • Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli: Çocukların aralarında kan bağının olduğu ya da sürekli olarak iletişim halinde bulundukları yakınları tarafından sağlanan koruyucu aile bakımı türüdür. Temel anne ve baba eğitimini almış olan çocuklar için uygun görülür.

        • Geçici Koruyucu Aile Modeli: Acil korumanın gerektiği zamanlarda, birkaç gün ya da en fazla birkaç ay boyunca devam ettirilen koruyucu aile bakım hizmetidir.

        • Süreli Koruyucu Aile Modeli: Genellikle öz ailesinin yanında dönmeyecek ya da çok uzun süre sonra dönecek olan çocuklar için uygulandığı modeldir. Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve aileler tarafından sağlanır.

        • Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli: Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan kişi ya da ailelere sağlanan modeldir.
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        Haberler Haberler Koruyucu aile maaşı ne kadardır? Koruyucu aile olma şartları nelerdir, kimler koruyucu aile olabilir? İşte başvuru evrakları ve belgeler
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