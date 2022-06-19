Son zamanlarda sıkıntılı süreçlerden geçen birçok kişi dua ederek manevi olarak rahatlamak istemektedir. Özellikle yola çıkacakların, yeni bir işe adım atanların en merak ettiği sorular arasında kazadan ve beladan korunma duası okunuşu yer almaktadır. Kaza ve beladan korunmak için okunacak dualar nelerdir ve kazadan ve beladan korunmak için hangi dualar okunur sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kazadan ve Beladan Korunmak İçin Hangi Dua Okunur?
Kazadan ve beladan uzak olmak isteyenler konuyla ilgili çeşitli duaları araştırıyor. Bu nedenle kazadan ve beladan korunmak için okunacak dualar vatandaşların en merak ettiği sorulardandır. Ayetel Kürsi, Nas Suresi, Felak Suresi bu gibi durumlarda en çok başvurulan dualar arasında yer almaktadır. Hadislerde de bu surelerin etkisinin büyüklüğü belirtilmektedir. Bu surelerin dışında ise kazadan ve beladan korunmak için şu duanın etkili olduğu belirtilmektedir;
Duanın önemi ayet ve hadislerle sabit ve Allah'ın sonsuz yardımından yararlanmak için gereklidir. Mümin suresi 60. Ayetinde yüce Allah şöyle buyurur: "Rabbiniz şöyle dedi: 'Bana dua edin, duanıza cevap vereyim."
Kimseye muhtaç olmadan sağlıklı bir şekilde yaşama arzusunu dualarına yansıtan Sevgili Peygamberimiz (sav) de, hayatı boyunca en güzel dualarla Allah'tan yardım istemiş, hadislerle de aktarılan bu önemli tavsiyeleri Müslümanlar için rehber olmuştur.
Hz. Peygamberimiz (sav), hayatının acı bir felâketle son bulmasından da Allah'a sığınır ve şöyle dua ederdi:
"Allah'ım! Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım." (Nesâî, İstiâze, 61)
Resûlullah (sav) günlük hayatta karşılaşılabilecek tehlikelere maruz kalmamaları için de müminlere Allah'ın sonsuz gücüne ve iradesine sığınmalarını öğütlemiştir. Ancak Hz. Peygamber'in bu istikametteki öğütleri, kişinin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürmek için çaba sarf etmesi gerektiği gerçeğiyle çelişmez. Nitekim Nebî'nin (sav), insanın can güvenliğini tehdit eden birtakım zararlı hayvanların ihramlıyken bile öldürülmelerinde sakınca görmemesi, felâketlerden korunmak için Allah'a sığınmanın, o felâketlere karşı gerekli maddî tedbirleri alma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını gösterir.
Kaza ve belalardan korunmak için en sık başvurulan Ebu'd-Derda'ya (r.a.) ait iki türlü rivayet vardır.
Buna göre, bir adam Ebu'd-Derda'ya (r.a.)a geldi ve "Ey Ebu'd-Derda, evin yandı." dedi. Ebu'd-Derda (r.a.), "Hayır yanmadı. Allah-ü Teâlâ, Rasullüllah (s.a.v.)'den işittiğim şu kelimeler sebebiyle evimi yakmaz. Zira kim o kelimeleri sabah vakti okursa, akşama kadar kendisine hiçbir musibet isabet etmez. Kim de akşam okursa, sabaha kadar hiçbir musibete dûçâr olmaz.' diye cevap vererek şu duayı okudu:
"Allâhümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbü'l-arşi'l-azîm. Mâşâallâhü kâne ve mâ lem yeşe' lem yekûn, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. A'lem ennellahe alâ külli şey'in kadir. Ve ennellahe gad ehâta bikülli şey'in ilmen. Allahümme innî euzü bike min külli dâbbetin ente âhızün binâsıyetihâ inne rabbî alâ sırâtin müstakîm.
Mânâsı:
Allah'ım! Sen, benim rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Allah-ü teala ne dilerse o olur, dilemezse olmaz. Ben biliyorum ki, Allah (c.c.) herşey üzerine kâdirdir. Muhakkak O'nun ilmi her şeyi kaplamıştır ve her şeyin sayısını bilir. Allah'ım, her nefsin ve mahlûkun şerrinden sana sığınırım.Onların idaresi ve yönetimi senin elindedir. Muhakkak benim rabbim doğru yol üzerinedir.
13. yüzyılda yaşamış Arap hadis ve fıkıh alimi İmam Nevevi'nin zikir ve duaya dair hadisleri derlediği eseri El-Ezkâr'da yer aldığına göre, Rasülüllah (s.a.v.)'in ashabından birinden yapılan başka bir rivayette ise, Ebu'd Derda adı geçmeden hadise şöyle anlatılmaktadır:
"Bir adam o sahâbiye geldi ve 'Evine koş, evin yandı.' dedi. Bunun üzerine o sahabi; 'Hayır yanmadı. Çünkü ben rasülüllah (s.a.v.)'den duydum ki, bu (yukarıdaki) duayı okuyan kimseye ne kendisi hakkında, ne ehli hakkında, ne de malı hakkında hoşlanmayacağı hiçbir şey isabet etmez. Ben bugün bu duayı okudum.' dedi. Sonra o gelen adama; 'Hadi beraber gidelim.' deyip evine kadar gittiler. Baktılar ki, sahabinin evinin etrafındaki her şey yanmış ama onun evine bir şey olmamış.
UYUMADAN ÖNCE, YATARKEN VE UYANINCA YAPILACAK DUALAR
Huzeyfe ve Ebû Zer'den (ra) şöyle nakledilmiştir: "Resûlullah, yatağına yattığında şöyle derdi: 'Bismike'llâhümme ahyâ ve emûtü. [Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım.)]" Uyandığı zaman da, "Elhamdü lillâhillezi ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin-nüşûr. (Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır.)" derdi. (Buhâri, Deavât, 7,8)