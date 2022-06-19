Devlet destekli salma tavukçuluk kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası ve KOSGEB tavuk çiftliği hibesi nasıl alınır?

Kümes Ruhsatı Nasıl Alınır?

Kümes ruhsatının alınabilinmesi için öncelikle belirlenmiş olan tavuk cinsleri ile çiftlik kuracak sayıda tavuk alınabilineceğine dair bir meblağa sahip olunduğunun resmi olarak belgelenmesi gereklidir. Bununla beraber, kümes ruhsatı almak isteyen kişiler, eğer kredi kullanarak bir tesis kuracaklarsa kurulacak olan tesis ile ilgili projelerini de teslim etmelilerdir. Bu aşamaların tamamlanmasından sonra kümes ruhsatı almak için uygun görülmüş kişilerin şu evrakları teslim etmeleri gereklidir: