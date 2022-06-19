AYT sorular ve cevapları! Sınav soruları sosyal medyada bomba etkisi yarattı! AYT Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri soruları! Aslı'nın 4 GB telefon...

YKS'nin son oturumu olan AYT sınavı bugün itibariyle gerçekleşti. Sınavdan çıkan öğrenciler akıllarda kalan soruları arama motorlarına sormaya başladı. Bazı sorular ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. AYT soruları ve cevapları neler sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.