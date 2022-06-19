AYT sorular ve cevapları! Sınav soruları sosyal medyada bomba etkisi yarattı! AYT Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri soruları! Aslı'nın 4 GB telefon...

YKS'nin son oturumu olan AYT sınavı bugün itibariyle gerçekleşti. Sınavdan çıkan öğrenciler akıllarda kalan soruları arama motorlarına sormaya başladı. Bazı sorular ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. AYT soruları ve cevapları neler sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
AYT'DE GÜNDEM OLAN VE AKILLARDA KALAN SORULAR
AYT soruları ve cevapları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite öğrenci adaylarının paylaştıkları tweetler ve akıllarda kalan o sorular aşağıda yer alıyor.
-Aslı'nın 4 GB telefon hafızası sorusu
-Hz. Yusuf sorusu
-EKOK sorusu
-Tencere kapak sorusu
-Ayşe'nin kesmeyen makası sorusu
-Trigonometri sorusu
"Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim" dizeleri kime ait sorusu
Cevaplar:
Trigonometri sorusunun cevabı:
Cevap : Sin2x olacak.