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    • Haberler
    • 19.06.2022 17:25
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    • 19.06.2022 17:26
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    AYT sorular ve cevapları! Sınav soruları sosyal medyada bomba etkisi yarattı! AYT Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri soruları! Aslı'nın 4 GB telefon...

    Üniversite sınavının son oturumu AYT bugün itibariyle gerçekleşti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AYT soruları ve cevapları yer alıyor. Peki, AYT soruları ve cevapları neler? AYT soruları açıklandı mı? İşte sosyal emdyada gündmem olan o sorular...

    takvim.com.tr
    AYT sorular ve cevapları!

    YKS'nin son oturumu olan AYT sınavı bugün itibariyle gerçekleşti. Sınavdan çıkan öğrenciler akıllarda kalan soruları arama motorlarına sormaya başladı. Bazı sorular ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. AYT soruları ve cevapları neler sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    AYT'DE GÜNDEM OLAN VE AKILLARDA KALAN SORULAR


    AYT soruları ve cevapları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite öğrenci adaylarının paylaştıkları tweetler ve akıllarda kalan o sorular aşağıda yer alıyor.

    -Aslı'nın 4 GB telefon hafızası sorusu
    -Hz. Yusuf sorusu
    -EKOK sorusu
    -Tencere kapak sorusu
    -Ayşe'nin kesmeyen makası sorusu
    -Trigonometri sorusu
    "Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim" dizeleri kime ait sorusu


    Cevaplar:
    Trigonometri sorusunun cevabı:

    Cevap : Sin2x olacak.

        EKOK sorusu:

        Cevabı : 7x8!

        Aslı'nın telefonu sorusu:

        Sınavın en çok konuşulan sorusu. En fazla 2 uygulama silerek en az 4 GB yer açması gerekiyordu.

        Cevap: 36

        Aritmetik dizi sorusu:

        N sayılarının arasındaki artışın yarısı kadar eklenerek yeni dizi artıyordu.

            Cevap : 16 olacak.

            Tencere / kapak eşleşme sorusu:

            Cevap : 7/9

            Formülle de teker teker hesaplayarak da yapılabilirdi.

            18 ihtimalden 14'ü sağlanıyor. Sadeleştirildiği zaman 7/9

            'ŞURAMA BATANA ÖZLEM DEMESELERDİ BIÇAK DERDİM'

            Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim dizeleri Cemal Süreyya'ya aittir.

            "Şurama batan... "diyor şair,"

            Şurama batan özlem demeselerdi; bıçak derdim. " Cemal Süreyya
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            Haberler Haberler AYT sorular ve cevapları! Sınav soruları sosyal medyada bomba etkisi yarattı! AYT Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri soruları! Aslı'nın 4 GB telefon...
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