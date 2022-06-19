250- 300 bin TL’ye ev sahibi olabilirsiniz! İş Bankası’ndan satılık 2+1, 3+1 daireler! Ankara, İstanbul, Manisa, Gaziantep, Amasya ucuz satılık ev fiyatları…

İş Bankası atrafından satılık dairelerin yayınlanmasının ardından ev hayali kuran birçok kişi konuyla yakından ilgilenmeye başladı. En sık aratılanlar arasında ise bankadan icralık daire nasıl alınır ve bankadan ucuz ev nasıl alınır sorusu oldu. Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi birçok şehirde ucuza satılık dairleri sizler için derledik. Bankadan satılık daire İstanbul, Ankara ve birçok il için detayları haberimziin devamını takip edebilirsiniz...

İcradan ev nasıl alınır?

İcralık evler piyasa değerinin çok altında satıldığı için birçok insan tarafından alınmak istenir. Evler icralık olduklarında ihalelerinde bedellerinin ilk artırmada yüzde 60'ı, ikinci artırmada da yüzde 40'ına kadar düşebiliyor. İşte elde edilecek bu kazançtan nasiplenmek isteyenler icralık bir gayrimenkulu alma yolunu araştırırlar.

İcralık olmuş bir evin alımında herhangi bir sakınca görmeyerek, evi almaya karar verdiyseniz yapmanız gereken ilk şey, bir avukata satış dosyasını incelettirmek. Çünkü ihaleye konu olmuş gayrimenkulun iskan durumunu, imar vaziyetini ve imar planında alacağı konumu avukat yardımıyla değerlendirmek gerekiyor.

İhalede ileri sürülecek gayrimenkulun azami limitini belirlemek, icradan ev nasıl alınır? sorusu kapsamında yer alıyor. Tabi bunun dışında karşılaşılabilecek ek masraflara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Söz konusu azami limitin üzerine 150 metrekare konutlarda yüzde 18, 150 metrekare altında ise yüzde 1 KDV, tellaliye ve damga resmi eklenerek, ek masrafların hesabını yapmakta izlenecek adımlar arasında yer alıyor.

Ödenebilecek masraflar arasında; ihaleye girmeyi düşünen kişi yatırımcı ise icradan satın aldığı tarihten itibaren Gelir Vergisi Kanunu gereğince 3 yıldan önce taşınmazı bir başkasına satması halinde aradaki fark kadar gelir vergisi ödemek durumunda kalacağını da göz önünde bulundurması gerekiyor.

İcralık gayrimenkulun ihalesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ise şöyle sıralanıyor;

-İhalenin kurallara uygun bir şekilde yapıldığına ve bitirildiğine,

-İhalede en yüksek bedeli verenin tutanağa açıkça yazıldığına,

-İhaleye katılıp gayrimenkulü satın alamayanların teminatlarını geri aldıklarına dair zaptın imzalandığına,

-İhaleyi kazanan kişinin teminatının kasaya alındığına dair ibarenin yazıldığına,

-İcra müdürünün satışın sonlandığını ilan etmesine dikkat etmeleri gerekir.

İş bankası tarafından satılığa çıkarılan daireler ise şu şekilde;