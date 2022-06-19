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    • Haberler
    • 19.06.2022 16:11
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    • 19.06.2022 16:11
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    10 BİN TL altındaki borçlar siliniyor! Bakandan af müjdesi! İşte borç affı için gereken şartlar...

    Bakanlıktan gelen müjdeli haber vatandaşı oldukça sevindirdi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 bin TL borçlar siliniyor mu sorusu yer aldı. Peki, 10 bin TL borç siliniyor mu? 2022 borç affı şartları neler? Boç affı çıktı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    10 BİN TL altındaki borçlar siliniyor! Bakandan af müjdesi! İşte borç affı için gereken şartlar...

    Salık borcu olanlar için bakanlıktan müjdeli haber geldi. 31 Aralık 2021 tarihine kadar borcu nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaşlar için borç affı çıkarıldı. Bu nedenle konu hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Borç affı şartları neler ve borç affı çıktı mı sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi (silindi)" notunu paylaştı. Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise 10 bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek.

    BORÇ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

    Son verilere göre de sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışanlar ile emekliler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışında genel sağlık sigortası kapsamı altında 9.4 milyon kişi bulunuyor. Bunların 2 milyon kişisi primlerini kendi ödüyor, 7.4 milyon kişinin primlerini devlet karşılıyor. Bunların dışında da sağlık sigortası tescili olan ama primlerini ödemeyen, bundan dolayı da devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayan milyonlarca kişi bulunuyor. Bu kişilerin prim borçlarını ödeyip, sağlık hizmeti almalarını sağlamak için geçmişte birçok yapılandırma fırsatı sunuldu.

        En son geçen seneki borç yapılandırması kapsamında 2021'in nisan ayı da dahil öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanlara bu borçlarını yapılandırma hakkı tanındı. Prim borçlarının tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin borca ilişkin gecikme faizi ve cezalarının tamamı da silindi. Benzer bir yapılandırma fırsatı 2020 yılında da tanındı, bu sefer 2020 yılı ağustos ayı öncesi borcu olanlara yapılandırma imkanı getirildi. Görünen o ki, geçmişte üst üste çıkan borç yapılandırmasına beklenen sayıda kişi başvurmadı.

        Bu sene başında alınan bir kararla da genel sağlık sigortası kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan kişilere; Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devletin üniversite hastanelerinde 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti alabilmelerine imkan tanındı.

        Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak.

        Sağlık sigortasından yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına kolaylık sağlanacak. Bu çerçevede kanun tasarısının yasalaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin ya da taksitle ödenmesi halinde borcun kalan yüzde 50'si silinecek.

            Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek.

            Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak.
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            Haberler Haberler 10 BİN TL altındaki borçlar siliniyor! Bakandan af müjdesi! İşte borç affı için gereken şartlar...
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