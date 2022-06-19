10 BİN TL altındaki borçlar siliniyor! Bakandan af müjdesi! İşte borç affı için gereken şartlar...

Salık borcu olanlar için bakanlıktan müjdeli haber geldi. 31 Aralık 2021 tarihine kadar borcu nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaşlar için borç affı çıkarıldı. Bu nedenle konu hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Borç affı şartları neler ve borç affı çıktı mı sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi (silindi)" notunu paylaştı. Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise 10 bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek.
BORÇ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Son verilere göre de sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışanlar ile emekliler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışında genel sağlık sigortası kapsamı altında 9.4 milyon kişi bulunuyor. Bunların 2 milyon kişisi primlerini kendi ödüyor, 7.4 milyon kişinin primlerini devlet karşılıyor. Bunların dışında da sağlık sigortası tescili olan ama primlerini ödemeyen, bundan dolayı da devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayan milyonlarca kişi bulunuyor. Bu kişilerin prim borçlarını ödeyip, sağlık hizmeti almalarını sağlamak için geçmişte birçok yapılandırma fırsatı sunuldu.