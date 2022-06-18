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    • Haberler
    • 18.06.2022 09:53
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    • 18.06.2022 09:53
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    YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022 neler? ÖSYM YKS sınav yasak listesi 2022! Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim?

    Yurt genelinde üniversite sınavı heyecanı başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, Cumartesi ve Pazar günü iki oturum gerçekleştirilecek sınavlar son bulacak. İyi bir üniversite hayali ile çalışmalarını güzel bir şekilde sonlandırmak isteyen öğrenciler, sınava girecekleri okulda bir terslik ile karşılaşmak istemiyor. Bu doğrultuda, sınavda adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart yanlarında bulunduramayacak. Peki, ÖSYM YKS sınav yasak listesi neler? YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022! Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim?

    takvim.com.tr
    YKS’de oje yasak mı? ÖSYM YKS’de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü? .

    YKS sınav günü geldi çattı. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS için heyecan dorukta. Bugün ve yarın gerçekleşecek olan oturumlara katılım gösterecek yüz binlerce öğrenci, heyecanını yenerek sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Adaylar, sınava girmeden önce çeşitli konularda da araştırmalarını sürdürmeyi ihmal etmiyor. Bu doğrultuda, 'YKS'ye ulaşım kartı (akbil) ve bozuk para ile girilir mi?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öte yandan, YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022 neler? Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim? Soruları da merak edildi. İşte tüm detaylar!

    YKS OJE YASAK MI?

    YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ojeli tırnağa sahip adaylar sınava rahatlıkla giriş yapabiliyor.

    YKS GİYİM YASAĞI VAR MI?

    Adaylar dilediğinde giyinip sınava girebilirler. Giyim yasağı bulunmuyor.

    YKS CEP TELEFONU İLE GİRİLEBİLİYOR MU?

    YKS'ye cep telefonu ile girmek yasaktır. Tek gelen vatandaşlar cep telefonlarını bir köşeye bırakmalılar.

    YKS KÜPE İLE GİRİLİR Mİ?

    Sınava kolye, küpe, bilezik ve yüzük gibi aksesuarlar ile girmek yasaktır.

        YKS AKBİL İLE GİRİLİR Mİ?

        YKS'ye hiçbir ulaşım kartı ile girmek mümkün değildir.

        YKS YASAK OLAN EŞYALAR LİSTESİ

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

        - Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

        - Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

        - Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

        - Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

        - Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

        - Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
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        Haberler Haberler YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022 neler? ÖSYM YKS sınav yasak listesi 2022! Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim?
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