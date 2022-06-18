YKS’de TYT AYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölüm meslekleri hangileri?

Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 TYT

Adalet 2 TYT

Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT

Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT

Anestezi 2 TYT

Arıcılık 2 TYT

Aşçılık 2 TYT

Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT

Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2 TYT

Bağcılık 2 TYT

Bahçe Tarımı 2 TYT

Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT

Basım ve Yayın Teknolojileri 2 TYT

Basın ve Yayıncılık 2 TYT

Beton Teknolojisi 2 TYT

Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 TYT

Bilgi Yönetimi 2 TYT

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT

Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT

Bilgisayar Programcılığı 2 TYT

Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT

Bitki Koruma 2 TYT

Biyokimya 2 TYT

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT

Boya Teknolojisi 2 TYT

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 2 TYT

Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 TYT

Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT

Çevre Sağlığı 2 TYT

Çevre Temizliği ve Denetimi 2 TYT

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 TYT

Çocuk Gelişimi 2 TYT

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 TYT

Deniz Brokerliği 2 TYT

Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 TYT

Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT

Deri Konfeksiyon 2 TYT

Deri Teknolojisi 2 TYT

Dış Ticaret 2 TYT

Diş Protez Teknolojisi 2 TYT

Diyaliz 2 TYT

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 TYT

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT

Döküm 2 TYT

Eczane Hizmetleri 2 TYT

Elektrik 2 TYT

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT

Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 TYT

Elektromekanik Taşıyıcılar 2 TYT

Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT

Elektronik Teknolojisi 2 TYT

Elektronörofizyoloji 2 TYT

Emlak ve Emlak Yönetimi 2 TYT

Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT

Endüstriyel Cam ve Seramik 2 TYT

Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT

Endüstriyel Tavukçuluk 2 TYT

Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2 TYT

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT

Eser Koruma 2 TYT

Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT

Ev İdaresi 2 TYT

Evde Hasta Bakımı 2 TYT

Fındık Eksperliği 2 TYT

Fidan Yetiştiriciliği 2 TYT

Fizyoterapi 2 TYT

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 TYT

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT

Geleneksel El Sanatları 2 TYT

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu 2 TYT

Gemi İnşaatı 2 TYT

Gemi Makineleri İşletme 2 TYT

Geoteknik 2 TYT

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT

Gıda Teknolojisi 2 TYT

Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT

Görsel İletişim 2 TYT

Grafik Tasarımı 2 TYT

Halıcılık ve Kilimcilik 2 TYT

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT

Harita ve Kadastro 2 TYT

Hava Lojistiği 2 TYT

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 TYT

İç Mekan Tasarımı 2 TYT

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT

İkram Hizmetleri 2 TYT

İlahiyat 2 TYT

İlk ve Acil Yardım 2 TYT

İnsan Kaynakları Yönetimi 2 TYT

İnşaat Teknolojisi 2 TYT

İnternet ve Ağ Teknolojileri 2 TYT

İş Makineleri Operatörlüğü 2 TYT

İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT

İş ve Uğraşı Terapisi 2 TYT

İşletme Yönetimi 2 TYT

Kağıt Teknolojisi 2 TYT

Kaynak Teknolojisi 2 TYT

Kimya Teknolojisi 2 TYT

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT

Kooperatifçilik 2 TYT

Kozmetik Teknolojisi 2 TYT

Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2 TYT

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 TYT

Kültür Balıkçılığı 2 TYT

Kültürel Miras ve Turizm 2 TYT

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 TYT

Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT

Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT

Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 TYT

Lojistik 2 TYT

Maden Teknolojisi 2 TYT

Makine 2 TYT

Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 TYT

Maliye 2 TYT

Mantarcılık 2 TYT

Marina İşletme 2 TYT

Marina ve Yat İşletmeciliği 2 TYT

Marka İletişimi 2 TYT

Medya ve İletişim 2 TYT

Mekatronik 2 TYT

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 TYT

Metalurji 2 TYT

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 TYT

Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT

Mimari Restorasyon 2 TYT

Mobil Teknolojileri 2 TYT

Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT

Moda Tasarımı 2 TYT

Moda Yönetimi 2 TYT

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 TYT

Nükleer Tıp Teknikleri 2 TYT

Odyometri 2 TYT

Optisyenlik 2 TYT

Organik Tarım 2 TYT

Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT

Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT

Oto Boya ve Karoseri 2 TYT

Otobüs Kaptanlığı 2 TYT

Otomotiv Teknolojisi 2 TYT

Otopsi Yardımcılığı 2 TYT

Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT

Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT

Pazarlama 2 TYT

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 TYT

Perfüzyon Teknikleri 2 TYT

Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 TYT

Podoloji 2 TYT

Polimer Teknolojisi 2 TYT

Posta Hizmetleri 2 TYT

Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT

Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 TYT

Radyoterapi 2 TYT

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 TYT

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 TYT

Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 TYT

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 TYT

Raylı Sistemler Makinistlik 2 TYT

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 TYT

Reklamcılık 2 TYT

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT

Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 TYT



Sahne ve Dekor Tasarımı 2 TYT

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 TYT

Seracılık 2 TYT

Seramik ve Cam 2 TYT

Seramik, Cam ve Çinicilik 2 TYT

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 TYT

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT

Sondaj Teknolojisi 2 TYT

Sosyal Güvenlik 2 TYT

Sosyal Hizmetler 2 TYT

Spor Yönetimi 2 TYT

Su Altı Teknolojisi 2 TYT

Sulama Teknolojisi 2 TYT

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT

Süt ve Besi Hayvancılığı 2 TYT

Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT

Şarap Üretim Teknolojisi 2 TYT

Tahribatsız Muayene 2 TYT

Tapu ve Kadastro 2 TYT

Tarım 2 TYT

Tarım Makineleri 2 TYT

Tarımsal İşletmecilik 2 TYT

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 TYT

Tarla Bitkileri 2 TYT

Tekstil Teknolojisi 2 TYT

Tekstil ve Halı Makineleri 2 TYT

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 TYT

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT

Tohumculuk 2 TYT

Turist Rehberliği 2 TYT

Turizm Animasyonu 2 TYT

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT

Uçak Teknolojisi 2 TYT

Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 TYT

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 TYT

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 TYT

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 TYT

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik 2 TYT

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 2 TYT

Üretimde Kalite Kontrol 2 TYT

Web Tasarımı ve Kodlama 2 TYT

Yağ Endüstrisi 2 TYT

Yapı Denetimi 2 TYT

Yapı Ressamlığı 2 TYT

Yapı Tesisat Teknolojisi 2 TYT

Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 TYT

Yaşlı Bakımı 2 TYT

Yat İşletme ve Yönetimi 2 TYT

Yat Kaptanlığı 2 TYT

Yerel Yönetimler 2 TYT

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 TYT

AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri