YKS’de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Dönüştürülmüş üniversite YKS puanı nedir?

YKS'ye katılan adaylar gündemde sıklıkla Dönüştürülmüş puan nedir? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Daha önceki senelerde gündeme gelen bu konu 2022 YKS sınavı sonrasında da merak edildi ve detaylar öğrenilmek isteniyor. Peki YKS'de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dönüştürülmüş puan ne işe yarıyor? Dönüştürülmüş puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2021-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.

DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NEDİR?

2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2022-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır. Dönüştürülmüş puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2022-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.