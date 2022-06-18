YKS TYT AYT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan 2022? YKS 2022 baraj kalktı mı?

2022 yılı YKS sınavı için milyonlarca öğrenci bugün ve yarın ter dökecek. YKS sınavı için öğrenciler çeşitli soruların cevaplarını arıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 3 milyon 243 bin 425 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS'de her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Sınava girecek olan tüm adaylar YKS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS net puan hesaplama nasıl yapılır? YKS baraj kalktı mı? Sorularına yanıt arıyor. İşte tim merak edilenler haberimizde!
YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan tespit edilecek.
YKS BARAJ KALKTI MI?
Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.
Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.