Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.06.2022 13:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2022 13:34
    ABONE OL

    YKS puan hesaplama robotu formülü 2022! Üniversite sınavı AYT,TYT,YDT sözel, eşit ağırlık, sayısal puan hesaplaması nasıl yapılır?

    Üniversite sınavı AYT,TYT,YDT sözel, eşit ağırlık, sayısal puan hesaplaması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS puan hesaplama 2022 sorgulamasını yapmak isteyen sınav katılımlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? YKS'de baraj puanı kaç? 18-19 Haziran tarihlerinde YKS katılan adayların merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    2022 YKS puan hesaplama robotu formülü

    YKS puan hesaplama 2022 sorgulaması arama motorları üzerinen sıklıkla yapılıyor. 18-19 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavında milyonlarca kişi ter döktü ve istediği okulda eğitim görmenin hayalini kuruyor. ÖSYM YKS soru ve cevaplarını henüz yayımlamadı, katılımcılar ise şimdide puan hesaplama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Üniversite sınavı AYT,TYT,YDT sözel, eşit ağırlık, sayısal puan hesaplaması nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

    YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

    * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

    * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

    * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

        YKS BARAJ PUANI KAÇ?

        YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa için güçlü işbirliği
        Haberler Haberler YKS puan hesaplama robotu formülü 2022! Üniversite sınavı AYT,TYT,YDT sözel, eşit ağırlık, sayısal puan hesaplaması nasıl yapılır?
            SON DAKİKA