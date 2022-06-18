Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.06.2022 12:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2022 12:38
    ABONE OL

    TYT'ye girip AYT'ye girmezsem ne olur? 2022 YKS TYT'ye giremeyenler AYT'ye girebilir mi? Sadece TYT'ye girmek yeterli mi?

    2022 YKS TYT'ye giremeyenler AYT'ye girebilir mi? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bu yıl rekor başvurunun olduğu YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınavda 3 milyon 243 bin 409 aday ter döküyor. YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanıyor. Sınavın ardından öğrenciler bazı bilgileri araştırmaya başladı. Peki, 2022 YKS TYT'ye giremeyenler AYT'ye girebilir mi? TYT'ye girip AYT'ye girmezsem ne olur? Sadece TYT'ye girmek yeterli mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 YKS TYT’ye giremeyenler AYT’ye girebilir mi?

    YKS sınavı için geri sayım sona erdi. Bugün milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına girdi. Sınava katılanlar bazı konular hakkkında araştırmalara başladı. Oturumlar hakkında öğrenciler, "2022 YKS TYT'ye giremeyenler AYT'ye girebilir mi? TYT'ye girip AYT'ye girmezsem ne olur? Sadece TYT'ye girmek yeterli mi?" sorularını merak edip araştırmaya başladı. ÖSYM'den konu hakkında yanıt geldi. İşte tüm detaylar!

    TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye girmek zorunda mıyım?

    2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde bu puanlarına dayalı olarak hesaplanan 2022-TYT nihai Sınav Puanlarını kullanmak suretiyle 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu adaylar isterlerse 2022-TYT'ye girmeden 2022-AYT/YDT oturumlarına girebilirler veya isterlerse 2022-TYT ve 2022-AYT/YDT oturumlarının tümüne de girebilirler. Ayrıntılı bilgi 2022-YKS Kılavuzunda yer almaktadır.

    2021-TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye bu puanım nasıl dâhil edilecek?

    2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2022-TYT nihai Sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2022-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YKS kılavuzunda yer almaktadır.

    2021-TYT puanım 200'ün üzerinde. 2021 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?
    2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2021 yılı AYT ve YDT puanları 2022 yılında geçerli değildir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2021- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2022-TYT'ye de girebilirler.

        Hem 2021-TYT puanım 200'ün üzerinde hem de 2022-TYT'ye girmek istiyorum, mümkün mü? Bu durumda hangi puanım geçerli olacak?

        2021-TYT puanı 200'ün üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde başvurularını yaparak 2022- TYT'ye de girebilirler. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların puanı, 2022-YKS Kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde dönüştürülerek adayın Dönüştürülmüş Puanı bulunacaktır. Hem 2021- TYT sınavına girdiğinden dolayı Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2022-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2022-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

        2022-TYT puanım 200'ün üzerinde olursa, 2023-YKS'de bu puanımı kullanabilir miyim?

        Hayır. 2022-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar 2023-YKS'de bu puanlarını kullanamayacaklardır.

        TYT, SAY, SÖZ, EA veya DİL puanlarının hesaplanmasında 150/180 baraj puanı var mı?

        Hayır. TYT, SAY, SÖZ, EA veya DİL puanlarının hesaplanmasında 150/180 baraj puanı yoktur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa için güçlü işbirliği
        Haberler Haberler TYT'ye girip AYT'ye girmezsem ne olur? 2022 YKS TYT'ye giremeyenler AYT'ye girebilir mi? Sadece TYT'ye girmek yeterli mi?
            SON DAKİKA