TYT YKS üniversite sınavı 15-30-35 ve 40 net kaç puan?18 Haziran TYT sınavında yanlış doğruyu siler mi 2022?

18 Haziran TYT sınavı an itibariyle bitmiş durumda. Sınavdan çıkan milyonlarca öğrenci ve veliler puan hesaplamarına dalmış durumda. Bu anlamda haberimizde TYT üniversite sınavında 15-30-35 ve 40 net kaç puan? TYT sınavında yanlış doğruyu siler mi? Sorularının yanıtlarını verdik
TYT SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU SİLER Mİ 2022?
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan tespit edilecek.
2022 TYT 15 Net Kaç Puan Eder?
2022 TYT'de Türkçe 5 net, Sosyal 5 net, Matematik 2 net ve Fen 3 net yapan bir adayın ham puanı 150,8153 olarak hesaplanmıştır. Buna 80 diploma puanı da eklenirse 198,8153 puan etmektedir. Bu puanın 2021 senesi sıralaması 1478930 şeklinde oluşmuştur.
2022 TYT 30 Net Kaç Puan Eder?
2022 TYT' de Türkçe 13 net, Sosyal 10 net, Matematik 4 net ve Fen 3 net yapan bir adayın ham puanı 201,7134 olarak hesaplanmıştır. Buna 80 diploma puanı da eklenirse 249,7134 puan etmektedir. Bu puanın 2021 senesi sıralaması 793.848 şeklinde oluşmuştur. Aday 200 ham puanı geçtiği amacıyla TYT puanını bir ileri sene da kullanabilir.
2022 TYT 35 Net Kaç Puan Eder?
2022 TYT' de Türkçe 12 net, Sosyal 10 net, Matematik 6 net ve Fen 7 net yapan bir adayın ham puanı 218,7832 olarak hesaplanmıştır. Buna 80 diploma puanı da eklenirse 266,7832 puan etmektedir. Bu puanın 2021 senesi sıralaması 611.568 şeklinde oluşmuştur. Aday 200 ham puanı geçtiği amacıyla TYT puanını bir ileri sene da kullanabilir.
2022 TYT 40 Net Kaç Puan Eder?
2022 TYT' de Türkçe 14 net, Sosyal 12 net, Matematik 8 net ve Fen 6 net yapan bir adayın ham puanı 235,8615 olarak hesaplanmıştır. Buna 80 diploma puanı da eklenirse 283,8615 puan etmektedir. Bu puanın 2021 senesi sıralaması 463.887 şeklinde oluşmuştur. Aday 200 ham puanı geçtiği amacıyla TYT puanını bir ileri sene da kullanabilir.