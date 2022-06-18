TYT sınavı sona erdi. Öğrenciler ve velileri merakla sonuçlarını beklemeye koyuldu. Bu süreçte bazı sorular merak edilip araştırılıyor. Peki, TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi? TYT puanım 200'ün üzerinde olursa, 2023-YKS'de bu puanımı kullanabilir miyim? İşte detaylar!
TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye girmek zorunda mıyım?
2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde bu puanlarına dayalı olarak hesaplanan 2022-TYT nihai Sınav Puanlarını kullanmak suretiyle 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu adaylar isterlerse 2022-TYT'ye girmeden 2022-AYT/YDT oturumlarına girebilirler veya isterlerse 2022-TYT ve 2022-AYT/YDT oturumlarının tümüne de girebilirler. Ayrıntılı bilgi 2022-YKS Kılavuzunda yer almaktadır.
2021-TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye bu puanım nasıl dâhil edilecek?
2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2022-TYT nihai Sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2022-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YKS kılavuzunda yer almaktadır.
2021-TYT puanım 200'ün üzerinde. 2021 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?
2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2021 yılı AYT ve YDT puanları 2022 yılında geçerli değildir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2021- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2022-TYT'ye de girebilirler.