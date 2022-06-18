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    • Haberler
    • 18.06.2022 13:33
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    • 18.06.2022 13:33
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    TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi? TYT puanım 200'ün üzerinde olursa, 2023-YKS'de bu puanımı kullanabilir miyim?

    TYT sınavı sona erdi. Öğrenciler merakla soru ve cevap anahtarını bekliyor. Bu kapsamda bazı sorular da merak edildi. Peki, TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi? TYT puanım 200'ün üzerinde olursa, 2023-YKS'de bu puanımı kullanabilir miyim? İşte tüm soru ve cevaplar haberimizde!

    takvim.com.tr
    TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi?

    TYT sınavı sona erdi. Öğrenciler ve velileri merakla sonuçlarını beklemeye koyuldu. Bu süreçte bazı sorular merak edilip araştırılıyor. Peki, TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi? TYT puanım 200'ün üzerinde olursa, 2023-YKS'de bu puanımı kullanabilir miyim? İşte detaylar!

    TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye girmek zorunda mıyım?

    2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde bu puanlarına dayalı olarak hesaplanan 2022-TYT nihai Sınav Puanlarını kullanmak suretiyle 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu adaylar isterlerse 2022-TYT'ye girmeden 2022-AYT/YDT oturumlarına girebilirler veya isterlerse 2022-TYT ve 2022-AYT/YDT oturumlarının tümüne de girebilirler. Ayrıntılı bilgi 2022-YKS Kılavuzunda yer almaktadır.

    2021-TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye bu puanım nasıl dâhil edilecek?

    2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2022-TYT nihai Sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2022-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YKS kılavuzunda yer almaktadır.

    2021-TYT puanım 200'ün üzerinde. 2021 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?
    2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2021 yılı AYT ve YDT puanları 2022 yılında geçerli değildir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2021- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2022-TYT'ye de girebilirler.

        Hem 2021-TYT puanım 200'ün üzerinde hem de 2022-TYT'ye girmek istiyorum, mümkün mü? Bu durumda hangi puanım geçerli olacak?

        2021-TYT puanı 200'ün üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde başvurularını yaparak 2022- TYT'ye de girebilirler. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların puanı, 2022-YKS Kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde dönüştürülerek adayın Dönüştürülmüş Puanı bulunacaktır. Hem 2021- TYT sınavına girdiğinden dolayı Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2022-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2022-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

        2022-TYT puanım 200'ün üzerinde olursa, 2023-YKS'de bu puanımı kullanabilir miyim?

        Hayır. 2022-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar 2023-YKS'de bu puanlarını kullanamayacaklardır.

        TYT, SAY, SÖZ, EA veya DİL puanlarının hesaplanmasında 150/180 baraj puanı var mı?

        Hayır. TYT, SAY, SÖZ, EA veya DİL puanlarının hesaplanmasında 150/180 baraj puanı yoktur.
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        Haberler Haberler TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi? TYT puanım 200'ün üzerinde olursa, 2023-YKS'de bu puanımı kullanabilir miyim?
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